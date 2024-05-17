Maharetli Eller'de 19 Mayıs coşkusu yaşanacak

Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' 19 Mayıs Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Maharetli Eller'de 19 Mayıs coşkusu yaşanacak
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi’nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ 19 Mayıs Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

İlçenin tarihi güzelliklerini barındıran Harman Mahallesi Meydanına her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan pazarda birbirinden kıymetli el emeği ürünler yine alıcılarını bekleyecek. El işi tekstil ürünlerinden ahşap çalışmalara, Kayseri’ye özgü hamur işlerinden geleneksel lezzetlere kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturacak pazarda ayrıca süs eşyaları, el yapımı oyuncaklar ve kıyafetler satışa sunulacak.

Öte yandan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramına denk gelen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarında bayram coşkusu yaşanacak. Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Talas Belediyesi’nin destekleriyle, “Türk Bayrağını ve varsa enstrümanını al gel” çağrısı yaparak vatandaşları Pazar günü düzenlenecek etkinliklere davet etti.

Maharetli Eller'de 19 Mayıs coşkusu yaşanacak
Maharetli Eller'de 19 Mayıs coşkusu yaşanacak
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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