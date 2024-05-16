Bir günde 2 motosiklet kazası
Talas'ta ve OSB bölgesinde biri otomobille biri tırla çarpışan iki motosiklet kazası yaşandı. Şehrimizde hızla artan motosiklet sayısından dolayı yaşanan kazalar da artıyor.
Kayseri’de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek dükkana girdi.
Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi Kayabağlar Caddesi’nde bir motosiklet otomobil ile çarpıştı. Kazada maddi hasar meydana gelirken motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan dükkana girdi.
Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda motosiklet sürücü yaralandı. Yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Motosiklet ile TIR çarpıştı: 1 yaralı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde seyir halindeki TIR motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kayseri OSB’de meydana gelen trafik kazasında TIR ile motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.