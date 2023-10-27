Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler 2 farklı branşla sektöre hazırlanıyor

Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Tuba Avcı, istihdam oranının yüksek olduğunu söyleyerek, “12. Sınıf öğrencileri de sektörde staj yapıyor ve eğitimlerini tamamlıyorlar. Haftada 3 gün staj eğitimi alıyorlar 2 gün okula geliyorlar. Stajları özel sektör dediğimiz alanlarda Grafik ve Fotoğraf alanında eğitim veren reklam ajansları, matbaalar, mimarlık, yerel gazetelerde staj yapabiliyorlar. Mezun olduktan sonra çok iyi firmalara giden öğrencilerimiz var, istihdam olanağı yüksek bir alan” dedi.

Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler Grafik ve Fotoğraf ile Çocuk Gelişimi ve Eğitim branşı ile uygulamalı ve teorik derslerle sektöre hazırlanıyor. 12. Sınıf öğrencileri haftada 3 gün staj yaparken 2 gün de okula gelerek eğitimlerini sürdürüyor. Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Tuba Avcı, istihdam oranının yüksek olduğu bir bölüm ile öğrencileri sektöre hazırladıklarını dile getirerek, “Sadece kız öğrencilere eğitim veren Çocuk Gelişimi ve Eğitim ile Grafik ve Fotoğraf alanı olmak üzere iki bölümümüz var. Grafik ve Fotoğraf bölümünde yaklaşık 100, Çocuk Gelişimi ve Eğitim alanında da 200’e yakın öğrencimiz var. Aynı zamanda çırak okulumuz var; MESEM öğrencileri dediğimiz. Grafik ve Fotoğraf alanında öğrencilerimiz daha çok bilgisayar programlarını kullanarak, gazete tasarımı, logo tasarımı, takvim tasarımı gibi ürünler ortaya çıkarıyorlar ve bununla ilgili bölüm dersleri alıyorlar. 12. Sınıf öğrencileri de sektörde staj yapıyor ve eğitimlerini tamamlıyorlar. Haftada 3 gün staj eğitimi alıyorlar 2 gün okula geliyorlar. Stajları özel sektör dediğimiz alanlarda Grafik ve Fotoğraf alanında eğitim veren reklam ajansları, matbaalar, mimarlık, yerel gazetelerde staj yapabiliyorlar. Mezun olduktan sonra çok iyi firmalara giden öğrencilerimiz var, istihdam olanağı yüksek bir alan” diye konuştu.

Grafik ve Fotoğraf bölümü öğrencisi Yaren Çataloğlu ise, “Grafik tasarımı ve fotoğraf üzerine ders alıyoruz bilgisayar derslerimiz oluyor, kara kalem çizimlerimiz, tablolarımız var. Bilgisayarda kullandığımız uygulamalar; Adobe’nin bütün uygulamaları çok işimize yarıyor. Gazete, dergi, takvim bunları tasarlıyorum staj yaptığım yerde sektörde kesinlikle iş bulacağımı düşünüyorum. Çok geniş kapsamlı bir bölümüm var. İyi ki bu bölümü seçmişim herkese tavsiye ediyorum eğlenceli bir bölüm, rengarenk, çok estetik görüş isteye bir alan. Zaten bu zamanla gelişiyor. Biz burada sektöre alışıyoruz 11. Sınıfta kesinlikle sektöre hazırlanıyoruz 10. sınıfta da bilgisayar öğreniyoruz bundan sonrasında ise çok iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum hocalarımız sağ olsun, okulum sağ olsun” dedi.

‘KADINLARIN ÇALIŞMA HAYATINA BAŞLAMASIYLA OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DAHA ÇOK ÖNEM VERİLMEYE BAŞLANDI’

Çocuk Gelişimi ve Eğitim bölümü öğretmenlerinden Gülşah Öztürk Duman, “Çocuk Gelişiminde eğitimin çocuğu sevmekle başladığına inanırız. Özellikle erken çocukluk eğitimi yıllarında gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Özellikle kadınların çalışma hayatına başlamasıyla okul öncesi eğitime daha çok önem verilmeye başlandı. Bu anlamda çocuğun gelişiminin özeliklerini bilen, bunlara uygun etkinlikler planlayabilen, sevecen, enerjik, mesleğini severek yapan nitelikli bireyleri yetiştirmek bizim amaçlarımız arasındadır. 0-18 yaş arasında normal gelişim gösteren, özel gereksinimli korumaya muhtaç, özellikle hastanelerde yatan çocuklar bizim gelişim alanlarımız arasına girer. Mezun öğrencilerimiz 2 yıllık çocuk gelişimi bölümlerine girerken 4 yıllık değişik fakültelerde bölümlerde tercih etmektedir. Liseyi bitiren öğrencilerimizde kreş ve gündüz bakım evlerinde yardımcı personel olarak çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.



Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü öğrencilerinden Asya Alkış ise, “Çocuk Gelişimi 0-18 yaş gurubu çocukların gelişim alanlarını destekleyen bir eğitim programıdır. Çocuk Gelişimi bölümünü seçmek isteyen kişilerin çocukları sevmeleri bu konuda ilgileri olmaları gerekiyor. Özelikle sabırlı ve dikkatli olmaları gerekmektedir, çocuklarla uğraşmak dikkat gerektiren bir konudur. Bölümümüz eğlenceli en azından güzel amaçlar hedefliyoruz. Çocukları geliştirmek, güzel bireyler yetiştirmek gerçekten çok önemli. Ülkemiz içinde bir katkısı olacak. Çocukları güzel yetiştirecek herkesi bölümümüze bekliyoruz” dedi.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü öğrencilerinden Simge Efsane Ekinci de, “Çocuk Gelişimi dersinde oyun ve oyuncak atölyesinde yaptığımız etkinliklerimiz var. Çocukların gelişme alanlarını destekliyor ve çocukları eğlendirmeyi amaçlıyoruz. Örneğin kukla yapıyoruz ve kukla ile dil gelişimi destekleniyor. Çocukları seven kişilerin burada olması önemli, sevmeyen kişiler severek yapamaz ve bunu çocuğa da aktaramaz” ifadelerini kullandı.

BİLEK GÜREŞİNDE TÜRKİYE 3’NCÜLÜĞÜ

Grafik ve Fotoğraf bölümü öğrencilerinden Beyza Gül Akdağ ise bilek güreşinde Türkiye 3’ncülüğü elde ettiğini söyleyerek, “Grafik Tasarım alanındayım, bilek güreşi yapıyorum. Kayseri’de kendi sıkletim olan 45 kilogramda birincilik elde ettim. İller arası maçlara gittik oradan da başarı elde edince Türkiye maçın gitmeye hak kazandım. Türkiye maçında 3. Oldum. Masa antrenmanı yapıyoruz arkadaşlarımla beraber, ağırlık kaldırıyoruz. Bayağı çalışıyoruz” diye konuştu.