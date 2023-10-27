Büyüksimitci: 'Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü vesilesi ile yazılı bir açıklama yaparak, 'Bir asır önce temelleri atılan Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın coşkusu ve gururu içindeyiz' dedi.

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  • 27.10.2023 10:23
  • Güncelleme: 27.10.2023 10:23
Büyüksimitci: 'Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun'
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Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü vesilesi ile yazılı bir açıklama yaparak, “Bir asır önce temelleri atılan Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın coşkusu ve gururu içindeyiz” dedi.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet; en zor şartlara ve bütün imkansızlıklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayan, bağımsızlığından asla taviz vermeyen, inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesini zaferle neticelendiren milletimizin, şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef olarak ortaya koyduğu ‘Muasır Medeniyetler’ yolunda, kurulduğu günden bu yana demokrasi, eğitim, sağlık, bilim, sanayi ve ekonomi olmak üzere tüm alanlarda önemli mesafeler kat etmiştir. 100 yıl boyunca kazanılan bu değerleri yaşatmak ve daha da ileri taşımak hepimizin görevidir. Bizler de sanayiciler olarak, bugüne kadar olduğu gibi Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da ülkemizi yeni hedeflerine ulaştırmak ve müreffeh ülkeler seviyesine çıkarmak için azim ve kararlılıkla üretmeye, istihdama ve ihracata devam edeceğiz. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, sanayicilerimizin, işadamlarımızın ve tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.”

İHA

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