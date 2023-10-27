CHP'li Kırşehir Belediyesine şok

CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Yardımcısı Osman Uçar hakkında düzenlenen iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede, Ekicioğlu ve Uçar'ın, 'çalışma hürriyetinin ihlali', 'görevi kötüye kullanma' suçlarından cezalandırılması istendi.

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  • 27.10.2023 13:08
  • Güncelleme: 27.10.2023 13:34
CHP'li Kırşehir Belediyesine şok
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CHP’li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Yardımcısı Osman Uçar hakkında düzenlenen iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede, Ekicioğlu ve Uçar’ın, “çalışma hürriyetinin ihlali”, “görevi kötüye kullanma” suçlarından cezalandırılması istendi.

Kırşehir Belediyesi’nde sözleşmeli programcı olarak görev yapan ve sözleşmeleri feshedilen C.D., C.B., F.T.S., H.K., S.U., S.K., S.G. Z..V., sözleşmelerinin haksız yere feshedildiğini gerekçe göstererek Ankara Bölge İdare Mahkemesine başvurdu ve karar iptal edildi. Bunun üzerine Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sözleşmeyi yeniden feshetti. Sözleşmeleri feshedilen çalışanlar bunun üzerine Yozgat İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi yeniden durdurdu ve görevlerine yeniden başladı. Ekicioğlu, bu kararı da yok sayarak çalışanların sözleşmelerini ikinci kez feshederek yargı kararını yine etkisizleştirdi.

Belediye başkan yardımcısı da, yargı kararını tanımadı

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar da, yargı kararı olmasına rağmen görev başlayan belediye çalışanları S.G. ve Z.V.’nin sözleşmelerini feshederek yargı kararını etkisizleştirdi.

“Çalışma hürriyetinin ihlali” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından cezalandırılması istendi

Savcılık tarafından düzenlenen ve Kırşehir 1. Asliye Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile yardımcısı Osman Uçar’ın zincirleme şekilde “çalışma hürriyetinin ihlali” ve “görevi kötüye kullanma” suçunu işledikleri hususunda yeterli ve makul şüphe ile delilin bulunduğu, şüpheliler hakkında kamu davası açılması ve cezalandırılması talep edildi.

İHA

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