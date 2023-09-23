Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Bu tür dönemlerde siyasi liderlik, siyasi istikrar bir kat daha önem kazanıyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomik istikrar, siyasi istikrara bağlı. Dünyanın çok fırtınalı bir dönemindeyiz. Özellikle bu tür dönemlerde siyasi liderlik, siyasi istikrar bir kat daha önem kazanıyor. Güçlü, tecrübeli, doğru yöneten liderleri olmayan bir takım ülkelerin ne hallere düştüğünü çevremizden de dünyadan da çok açık görüyoruz. dedi.

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  • 23.09.2023 18:48
  • Güncelleme: 23.09.2023 18:48
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Bu tür dönemlerde siyasi liderlik, siyasi istikrar bir kat daha önem kazanıyor'
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekonomik istikrar, siyasi istikrara bağlı. Dünyanın çok fırtınalı bir dönemindeyiz. Özellikle bu tür dönemlerde siyasi liderlik, siyasi istikrar bir kat daha önem kazanıyor. Güçlü, tecrübeli, doğru yöneten liderleri olmayan bir takım ülkelerin ne hallere düştüğünü çevremizden de dünyadan da çok açık görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırşehir’de ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Şeref defterini imzaladıktan sonra partililerle bir araya gelen Yılmaz, "Teşkilat bizim evimiz. Ben de beş yıldan fazla genel merkezde, genel başkan yardımcısı olarak görev yaptım. Teşkilat işi gönül işi gerçekten. Karşılığında bir makam, mevki, bir somut karşılığı olmayan ama inandığınız davanın gelişmesi güçlenmesi adına memleketinize, ilinize hizmet adına yaptığınız çok önemli, kutsal bir görev. Seçimler hesap günleri hesap verdiğimiz günler, demokrasinin güzel tarafı bu. Vatandaş yeri geldiğinde sandıkta bir hesap soruyor. Sosyal medyada veya normal medyada değil, sandıkta hesap soruyor. Bazen sosyal medyada organize azınlıkların oluşturduğu algılar bir takım insanları yanıltabiliyor. Ama esas hükmü veren tabii ki milletimiz. Sandıkta en güzel şekilde neyi düşünüyorsa, neyi tercih ediyorsa ortaya koyuyor." diye konuştu.

Ekonomik istikrarın siyasi istikrara bağlı olduğunu anlatan Yılmaz, "Ekonomik istikrar, siyasi istikrara bağlı. Dünyanın çok fırtınalı bir dönemindeyiz. Özellikle bu tür dönemlerde siyasi liderlik, siyasi istikrar bir kat daha önem kazanıyor. Güçlü, tecrübeli doğru yöneten liderleri olmayan bir takım ülkelerin ne hallere düştüğünü çevremizden de dünyadan da çok açık görüyoruz. Allah’a şükür son 20 yılda AK Parti, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la Türkiye siyasi istikrarı ve güveni yakaladı. Bununla ekonomisini büyüttü. Sosyal dengelerini geliştirdi. Dünyada çok daha güçlü sözü dinlenir, etkili bir ülke konumuna yükseldi. Bunun örneklerini etrafımızdan görüyoruz. Güneyimizde bir savaş olduğu gibi kuzeyimizde de bir savaş çıktığı halde Kafkaslar’da yaşananlar, Balkanlar’daki gerilimler, Doğu Akdeniz’deki mücadeleler, bütün bu ortam içinde çok şükür Türkiye güçlü ve istikrarlı bir ülke olarak yoluna devam ediyor. Ve oyun kurmaya, çalışanların oyunlarını bozuyor. Kendi oyununu kuruyor. Bu çok önemli. Değerli arkadaşlar bağımsızlık tabii ki çok çok kıymetli bir şey. Bir ülkenin bağımsız olması, kendi hareket etmesi çok kıymetli. AK Parti döneminde kağıt üstünde değil. Hem masada hem sahada bağımsız Türkiye’yi dosta düşmana herkese gösterdik. Savunma sanayimizde, ekonomimizle, turizmimizle kurduğumuz ittifaklarla, ilişkilerle ihracatımızla, ticaretimizle, yatırımlarla birçok hamlelerle çok farklı bir noktaya geldik." ifadesini kullandı.

Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şehir hakkında verilen brifingin ardından Ahilik Kutlamaları resmi programı için Cacabey Meydanı’na hareket etti.

İHA

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