Yozgat 1. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Yusuf Can Zeybek oldu

Yozgat Belediyesi tarafından 22. Uluslararası Sürmeli Festivali çerçevesinde düzenlenen 1. Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin başpehlivanı Yusuf Can Zeybek oldu.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde mücadele veren pehlivanların da ter döktüğü güreşlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Final karşılaşmasında Yıldıray Pala’yı mağlup eden 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, Yozgat’ta da başpehlivan oldu.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat’ın yiğitler ve kahramanlar şehri olduğunu ifade ederek, "Cumhuriyet Meydanı’nda 1. Yağlı Güreşleri düzenledik. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başpehlivan Yusuf Can Zeybek de Yozgat’ta çok güzel bir atmosferde güreştiklerini anlatarak, "İlk defa düzenlendiği için buraya gelirken böyle güzel bir atmosferi düşünmüyordum. Sayın Belediye Başkanımıza ve Yozgat halkına ata sporumuza verdiği desteklerden bu güzel organizasyondan dolayı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başpehlivanlık güreşlerinde Yıldıray Pala ikinci olurken, Menderes Saltık ve Mustafa Batu üçüncülüğü paylaştı.