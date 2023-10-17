Eğitime büyük önem veren Melikgazi, Altınoluk bölgesine nitelikli bir okul kazandırdı

Yapımı devam eden ve tamamlanan projeleri sahada yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Altınoluk Mahallesi’nde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yapımı tamamlanan Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimleri Proje Okulu’nu ziyaret ederek son durum hakkında bilgi aldı.

Eğitime en çok yatırım yapan Belediye olduklarını vurgulayan Başkan Palancıoğlu, “Eğitim bizler için çok önemli. Gençlerimiz bizim için çok önemli. Bunun için yapmış olduğumuz okul sayısı 20’yi geçti. Melikgazi’ye değer projelerimizden biri daha sonuçlandı. Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Fen Lisesi bir özel okul formatında çok güzel ve nitelikli bir hale geldi. Peyzajını bitirdik. Yakında burasının resmi açılışını yapacağız. Bu okulumuz Altınoluk, Yeniköy bölgemizde büyük bir ihtiyacı giderecek. Okulumuzda bir yemekhane, konferans salonları ve yurt bulunuyor. Büyük bir proje oldu. Bu önemli yatırımı Kayseri’mize ve Melikgazi’mize kazandırmış olduk. Baktır Ailesine çok teşekkür ederim. Akıl küpü kütüphaneleri, sosyal, tesis, cami, okul, Kur’an kursu, sağlık merkezi olmak üzere yüzlerce yaptığımız yatırım var. Gurur duyuyoruz. Yeni okulumuz Melikgazi’mize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.