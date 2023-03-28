Kuzey Kıbrıs'ın kalbinde yer alan Hotel Sempati gerçek bir mücevherdir. Kusursuz hizmeti ve nefes kesen manzarasıyla bu otel, misafirperverliğin bölgedeki en güzel örneklerinden biridir. Otelin 'sempati' anlamına gelen adı, her konuğu memnuniyetle karşıladığını ve önemsendiğini hissettirme taahhüdünü somutlaştırır.

Ancak Hotel Sempati 'yi bu kadar göze çarpan bir destinasyon yapan sadece hizmeti değil, aynı zamanda büyüleyici konumudur.

Otel seçimi söz konusu olduğunda en önemli şeylerden biri konfordur. Bununla birlikte gelen tüm olanaklardan yararlanırken konforlu bir konaklama geçirmenizi sağlamak istiyorsunuz. Hotel Sempati olarak misafirlerimize eşsiz konfor sunabilmenin gururunu yaşıyoruz. Lüks odaları ve birinci sınıf tesisleri ile otelimizde konaklamanız unutulmaz bir deneyim olacaktır.

Hotel Sempati'nin odaları geniştir ve her konuğun ihtiyacını karşılayan modern olanaklarla iyi bir şekilde donatılmıştır. İster romantik bir kaçamak yapın, ister ailenizle seyahat edin, burada herkes için bir şeyler var. Otel ayrıca yakındaki çiftliklerden elde edilen taze ürünlerle hazırlanan lezzetli yerel yemekler sunan mükemmel bir restorana sahiptir. Konuklar terasta nefes kesen deniz manzarası eşliğinde yemeklerinin tadını çıkarabilirler.

Konfor taahhüdümüzün yanı sıra misafirlerimize karşı anlayış göstermemiz gerektiğine de inanıyoruz. Evden uzaktayken kendinizi evinizde hissetmenizin sizin için ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Güler yüzlü personelimiz, bizimle kaldığınız süre boyunca ihtiyacınız olan her konuda size yardımcı olmaya her zaman hazırdır.

