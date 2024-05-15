Milletvekili Dursun Ataş: Gıda enflasyonu dünyada düşerken, bizde neden dört nala yükseliyor?

TBMM’de çiftçilerin sorunlarına ilişkin konuşan ve iktidara eleştirilerde bulunan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “AK Parti iktidarı, ithalata dayalı politikalarıyla dünya çiftçisinin yüzünü güldürürken Türk çiftçisini ağlatmaktadır. İthalat firmaları milyon dolarlar kazanırken Türk çiftçisi fakru zaruret içerisindedir? Neden dünyada gıda enflasyonu hızla düşerken bizde dörtnala koşarak yükseliyor? İnanıyoruz ki çiftçimizin üretirken kazandığı, kalkındığı ve hak ettiği değeri gördüğü Türkiye’ye mutlaka kavuşacağız” dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çiftçilerin sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mevcut hükümetin üretim, ihracat ve ithalat politikalarına dair eleştirilerini yönelten Milletvekili Ataş, “AK Parti iktidarı, ithalata dayalı politikalarıyla dünya çiftçisinin yüzünü güldürürken Türk çiftçisini ağlatmaktadır. Neden Rus, Brezilyalı, Ukraynalı, Amerikan çiftçi zengin olurken, ithalat firmaları milyon dolarlar kazanırken Türk çiftçisi fakru zaruret içerisindedir? Neden dünyada gıda enflasyonu hızla düşerken bizde dörtnala koşarak yükseliyor? Tarımdaki bu acı tabloya rağmen tarlasını ekemeyen, ekse biçemeyen, biçse toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamayan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyorum ve inanıyorum ki çiftçilerimizin cennet vatanımızın bereketli topraklarında yeniden milletin efendisi olduğu, üretirken kazandığı, kazandıkça kalkındığı ve hak ettiği değeri gördüğü bir Türkiye'ye mutlaka kavuşacağız” diye konuştu.