intihar girişiminde bulunan askeri personel hayatını kaybetti

Nevşehir’de intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan askeri personel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz salı günü Güzel Yurt Mahallesi, Duygulu Sokak’ta meydana geldi. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında görevli askeri personel Onur Kılıç (24), henüz belirlenemeyen bir nedenle beylik tabancası ile intihar girişiminde bulundu. Silah sesini duyan eşi 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Ağır yaralı olarak Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Onur Kılıç, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.