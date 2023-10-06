Kırşehir FK Yeni Teknik Direktörü Al: 'Yaralı bir takım devraldık, yaraları saracağız'

TFF 2. Lig'de mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü'nde yeni teknik direktör Ekrem Al oldu.

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  • 06.10.2023 17:44
  • Güncelleme: 06.10.2023 17:44
Kırşehir FK Yeni Teknik Direktörü Al: 'Yaralı bir takım devraldık, yaraları saracağız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

TFF 2. Lig’de mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü’nde yeni teknik direktör Ekrem Al oldu.

Kulüp Başkanı Çağatayhan Torun’un da yer aldığı basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Ekrem Al; yaralı bir takım devraldığını ve yaraları oyuncularla birlikte saracaklarını söyledi. Kırşehir FK’yı bulunduğu yerden çıkarma görevini devraldığını anlatan Al; "İleriye dönük iyi şeyler yapacağız. Mevkisel ve puantajla çalışmalar yapacağız. Eksiklikleri görüyoruz. Oyuncularımızın morale ihtiyacı var. Moral ise galibiyetle gelecek" dedi.

Kulüp Başkanı Torun ise kötü gidişat karşısında kan değişikliğini uygun gördüklerini ve Kırşehir FK’nin menfaatine çalıştıklarını belirtti. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Al, geçtiğimiz sezon Sarıyer Sporda teknik direktör olarak çalışmıştı.

2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kırşehir FK, 6 maçta galip gelemedi. 2 beraberlik 4 mağlubiyet alan Kırşehir FK 2 puanla 18. sırada yer alıyor.

İHA

Kayseri Gündem
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