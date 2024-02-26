Nevşehir'de trafik kazası:1 ölü

Nevşehir’de minibüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Derinkuyu ilçesi İnönü caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs ile İsmail K.’nin (18) kullandığı motosiklet çarpıtıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü İsmail K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.