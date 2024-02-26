Nevşehir'de trafik kazası:1 ölü

Nevşehir'de minibüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Nevşehir'de trafik kazası:1 ölü
Kayseri GündemEditör

Nevşehir’de minibüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Derinkuyu ilçesi İnönü caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs ile İsmail K.’nin (18) kullandığı motosiklet çarpıtıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü İsmail K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

AVM sapığı serbest bırakıldı
AVM sapığı serbest bırakıldı
KAYÜ Seyrani Kampüsü'ndeki Seyrani Araştırma Merkezi'nin ilk eseri Sanihat-ı Seyrani oldu
KAYÜ Seyrani Kampüsü'ndeki Seyrani Araştırma Merkezi'nin ilk eseri Sanihat-ı Seyrani oldu
Kayserililer, 'Millet Bahçesi'ni sevdi
Kayserililer, 'Millet Bahçesi'ni sevdi
Tarihi kilisede define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı
Tarihi kilisede define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kanyona düşerek yaralanan şahıs kurtarıldı
Kanyona düşerek yaralanan şahıs kurtarıldı
Bir hafta bir yazar: Ömer DUMAN
Bir hafta bir yazar: Ömer DUMAN