Recep Uçar: 'Taraftarımızın önünde arzu ettiğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum'

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, ligde bu hafta oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında yaptığı açıklamada, "Taraftarımızın önünde arzu ettiğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor, bu maçın hazırlıklarını basına açık yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktör Recep Uçar, Fenerbahçe maçı için, "Taraftarımızın önünde arzu ettiğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum" dedi. Uçar, "Normalde bizim bugün Karagümrük deplasmanında olmamız gerekiyordu ama liglerimiz yaşanan üzücü olay neticesinde 1 hafta ertelendi. Ben değerli hakemimiz Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah en kısa sürede hem ligimizde hem de Avrupa’da üst düzey seviyede maç yönetirken tekrar görmek en büyük arzumuz olur. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha iletiyorum. Önümüzde Fenerbahçe maçı var malumunuz. Fenerbahçe takımını ilk olarak Avrupa Konferans Ligi’ndeki başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Grubu lider olarak tamamladılar. Umarım bundan sonraki turlarda da alacakları iyi neticelerle bizleri de mutlu edeceklerini düşünüyorum. Baktığımızda Fenerbahçe birçok konuda ligin lideri olan bir takım, ligin en çok gol atan takımı. Belki kaybettiğini en kısa sürede kazanan, rakip kaleye en çok şut çeken birçok istatistikte lider götüren bir takım. Hem oyun hem de oyuncu gücü olan bir takım. Bunların hepsinin farkındayız ama biz de şu ana kadar özellikle kendi evimizde oynadığımız maçlarda iyi bir grafik çizdik. Bizim amacımız yine hazırlanabildiğimiz en iyi şekilde hazırlanıp, kendi uygulatmak istediğimiz oyunu sahaya yansıtabilmek ve arzu ettiğimiz neticeyi almak olacak. Umarım bunu da kendi evimizde taraftarımızın desteği ile beraber kurguladığımız oyunu sahaya en iyi şekilde yansıtarak arzu ettiğimiz neticeyi alacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Hasan Ali Kaldırım: "Zorlu bir maç bizi bekliyor"

Kayserispor’un deneyimli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım da, Fenerbahçe maçının zorlu olacağını belirterek, "Fenerbahçe bu ligin belki de en iyi futbolunu oynayan takımlarından biri ama bizim de iyi bir gidişatımız var. Öz güvenimiz yerinde. Bunu sürdürmek istiyoruz. Sahamızda ve seyircimiz önünde iyi bir futbol sergileyerek, iyi gidişatımızı devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz bu, çalışmalarımız bu yönde. Her şey gayet güzel gidiyor. Devre arasına iki maç kaldı. Alabildiğimiz kadar puan alıp devre arasına öyle girmek istiyoruz. Hedefimiz bu yönde" ifadelerini kullandı.

Forvet oyuncusu Stéphane Bahoken ise, "Çok zorlu bir müsabaka olacak, zor bir maç olacak. Karşımızda çok büyük bir takım var. Galatasaray’ın önünde ligin lideriler. Hücum anlamında da oldukça iyi bir takım. Savunma anlamında Galatasaray’dan daha fazla gol yemiş durumdalar ama çok kuvvetli bir takım. Biz maça hazırız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.