Türkiye, obezitede Avrupa'nın zirvesinde

Dünyanın son yıllardaki en büyük halk sağlığı problemlerinden biri olan obezite Türkiye’de hızla yayılmaya devam ediyor. Obezite oranında Avrupa’nın zirvesinde yer alan Türkiye obezite ile mücadele verirken, Manisa Şehir Hastanesinde kurulan Obezite Merkezinde danışanlar doktor kontrolünde kilo vererek yeniden sağlıklarına kavuşuyor.

Manisa Şehir Hastanesi Obezite Merkezi danışanlarını sağlıklı hayatlarına kavuşturmaya devam ediyor. Türkiye’deki yetişkin her 3 kişiden birinin bir yandan obezite ile mücadele ettiği diğer yandan da obezitenin tetiklediği başta kalp hastalıkları olmak üzere; şeker hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, inme, solunum yolu rahatsızlıkları, karaciğer yağlanması, eklem rahatsızlıkları, psikiyatrik hastalıklar ve hatta çeşitli kanserler için çok önemli bir risk faktörü olduğunu kaydeden Manisa Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Emre Mandacı obeziteye dair bilgilendirmelerde bulundu.

Yetişkin 3 kişiden biri obezite ile mücadele ediyor

Obezitenin vücutta sağlığı bozacak derecede anormal derecede yağ birikmesi anlamına geldiğini anlatan Uzm. Dr. Mandacı, "Dünyada ve ülkemizde obezite sıklığı fast-food beslenmenin artmasıyla beraber son yıllarda hızla artmış bulunmaktadır. Avrupa’da obezitenin en yüksek oranda görüldüğü ülke ne yazık ki ülkemiz Türkiye’dir. Ülkemizde yetişkinlik çağına ulaşmış her üç kişiden birisi obezite problemi ile mücadele etmektedir. Obezite başta kalp hastalıkları olmak üzere; şeker hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, inme, solunum yolu rahatsızlıkları, karaciğer yağlanması, eklem rahatsızlıkları, psikiyatrik hastalıklar ve hatta çeşitli kanserler için çok önemli bir risk faktörüdür. Dolayısıyla obezitenin önlenmesi bu hastalıklarında önlenmesi anlamına gelmektedir" dedi.

Obezite tedavisinde 5 çeşit tedavi

Obezite tedavisinde temel olarak beş çeşit tedavi uygulandığını ifade eden Uzm. Dr. Mandacı, "Bunlar, diyet tedavisi, egzersiz tedavisi, davranış değişikliği tedavisi, ilaç tedavileri ve son aşamada da cerrahi tedaviler uygulanabilmektedir. Hastanemiz obezite polikliniğine başvurmak isteyen hastalarımız dahiliye poliklinikleri içinde yer alan obezite polikliniğimize randevusuz bir şekilde başvurabilmektedir. Obezite polikliniğimize başvuran hastalarımızın öncelikle detaylı bir hikayesi alınmakta, fizik muayeneleri yapılmakta vücut kitle endeksleri hesaplanmakta ve gerekli kan idrar tetkikleri yapılmaktadır. Ardından yandaş hastalıklarının tespit edilmesi için kardiyoloji, fizik tedavi, genel cerrahi ve psikiyatri bölümlerine konsülte edilmektedir. Bu değerlendirmelerden sonra obezite gruplarımıza dahil edilen hastalarımıza eğitim seminerleri düzenlenip obezite hakkında bilinçlendirilmektedirler. Eğitim haftamızdan sonra hastalarımızın haftalık takipleri başlar. Hastalarımız bu süreçte haftalık olarak yüz yüze obezite hemşirelerimizle, diyetisyenimizle, fizyoterapistimizle, psikologluğumuzla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirerek kilo takiplerine başlarlar. Eğer sizin de fazla kilolarınız ile başınız dertteyse istediğiniz zaman randevusuz bir şekilde obezite polikliniğimize başvurabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Manisa Şehir Hastanesi Obezite Merkezi sayesinde hızla kilo vermeye başlayan bir danışan, "Bu zamana kadar, 10 sen boyunca İstanbul, İzmir ve Ankara’da diyetisyen, akupunktur ve yaşam koçlarına gittim. Beynimde bitiremedim olayı Manisa Şehir Hastanesindeki Obezite Merkezindeki ekip sayesinde bitirdim ve bu hale geldim. Çok memnunum" dedi.