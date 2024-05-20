Bünyan'da derbi maç dostluğu

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Bünyan Belediyesi Tesisleri'nde iki takım taraftarı için bir organizasyon düzenleyerek maçı birlikte seyretmelerini sağladı. Taraftarlar hep bir ağızdan 'Türkiye' sloganları atarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Bünyan'da derbi maç dostluğu
Kayseri GündemEditör

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Bünyan Belediyesi Tesisleri’nde iki takım taraftarı için bir organizasyon düzenleyerek maçı birlikte seyretmelerini sağladı. Taraftarlar hep bir ağızdan ’Türkiye’ sloganları atarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Sporun dostluk hukuku olduğunu söyleyen Başkan Metin, "Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye’mizin iki güzide spor kulübü, birbirinin de ayrılmaz parçasıdır. Bünyan ise Türkiye’nin tam kalbidir. Spor, dostluk ve kardeşlik demektir. Bunun en güzel örneğini sergileyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bünyan'da derbi maç dostluğu
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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