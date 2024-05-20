Bu çınar 350 yaşında mı?

Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından şehrin en işlek caddesinin orta refüjünde bulunan 350 yıllık çınar olduğu için tescillenen çınar, Prof Dr. Şükrü Karatepe'ye göre 1960'lı yıllara iat bir anıtsal ağaç.

Kayseri’de her gün binlerce kişinin kullandığı Düvenönü Park Caddesi’nin orta refüjünde bulunan 350 yaşındaki doğu çınarı, şehrin sembolü haline geldi. 3.5 asırdır hayatta kalan ve kentin gelişimine şahitlik eden çınar, 2004 yılında "anıt ağaç" olarak Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillendi. Boyu 23, gövde çapı 1.56, tepe tacı ise 20 metre olan çınar havadan görüntülendi.

3.5 asırlık çınarın bakımı ise belirli aralıklarla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde ‘köy ağacı’ tabir ettiği kavaklara karşı savaş açan, ‘Kasım’da kavak kesme’ hükümlüsü, Erciyes’in Anıtsal Ağaçları Kitabının Yazarı Sayın Prof. Dr. Şükrü Karatepe, kitabında şu şekilde tasvir ediyor, Düvenönü’ndeki görkemli çınarı: ‘Genç yaşına rağmen çok hızlı büyüyerek altı metre gövde kalınlığına ulaşan Düvenönü Çınarı, iki metre yükseklikten itibaren beş büyük dala ayrılmaktadır. Dalların hepsi yukarıya doğru yükseldikçe yan kollarla genişleyerek, yirmibeş metre yüksekliği ve bir o kadar da çapı olan yuvarlak görünümlü geniş bir tepe yapmaktadır. Düvenönü Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na geçişin önünü tarihi bir hisar gibi tutan bu güzel ağaç şehirde uygun mekanlara çınar dikmenin ne kadar isabetli bir seçim olduğunun en canlı kanıtıdır. Gökyüzüne açılan beş koluyla altından gelip geçenlere kanat geren, Düvenönü Meydanı’nın sembolü haline gelen bu ulu çınar mutlaka anıt ağaç olarak tescillenmeli ve özenle korunmalıdır.’