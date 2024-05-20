Kalp krizinden vefat eden emniyet müdürü toprağa verildi
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 3. sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Gürbüz, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 3. sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Gürbüz, memleketi Kayseri’de toprağa verildi.
Akyurt POMEM’de görev yapan 3. sınıf emniyet müdürü Ufuk Gürbüz, geçirdiği kalp krizi sonucu 43 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Gürbüz’ün cenazesi Hulusi Akar Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.