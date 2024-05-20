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Kalp krizinden vefat eden emniyet müdürü toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 3. sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Gürbüz, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Kalp krizinden vefat eden emniyet müdürü toprağa verildi
Kayseri GündemEditör

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 3. sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Gürbüz, memleketi Kayseri’de toprağa verildi.

Akyurt POMEM’de görev yapan 3. sınıf emniyet müdürü Ufuk Gürbüz, geçirdiği kalp krizi sonucu 43 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Gürbüz’ün cenazesi Hulusi Akar Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kalp krizinden vefat eden emniyet müdürü toprağa verildi
Kalp krizinden vefat eden emniyet müdürü toprağa verildi
Kalp krizinden vefat eden emniyet müdürü toprağa verildi
Kalp krizinden vefat eden emniyet müdürü toprağa verildi
İHA
Kayseri Gündem

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