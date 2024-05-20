Talas'tan 'çok özel' Necip Fazıl Sergisi

Talas Belediyesi, Necip Fazıl Kısakürek'in ölümünün 41. Yılında 'Her Yönüyle Necip Kısakürek' sergisi açacak.

Talas'tan 'çok özel' Necip Fazıl Sergisi
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi, Necip Fazıl Kısakürek’in ölümünün 41. Yılında ’Her Yönüyle Necip Kısakürek’ sergisi açacak.

24 Mayıs Cuma günü saat 14.00’te Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’de açılacak sergide; üstat Necip Fazıl’ın eserleri ve hayatını anlatan çok sayıda fotoğraf ve hatıratın yanı sıra Büyük Doğu Dergisi’nin orijinal sayıları ile kişisel eşyaları yer alacak.

26 Mayıs Pazar günü akşamına kadar açık kalacak sergi, ücretsiz olarak gezilebilecek.

Talas'tan 'çok özel' Necip Fazıl Sergisi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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