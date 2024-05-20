Uğur Yurt'un acı günü

Talas Belediyesi Basın Yayın Müdürü Uğur Yurt'un vefat eden annesi Arzu Yurt, toprağa verildi.

Uğur Yurt'un acı günü
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi Basın Yayın Müdürü Uğur Yurt’un vefat eden annesi Arzu Yurt, toprağa verildi.

Talas Belediyesi Basın Yayın Müdürü Uğur Yurt’un annesi Arzu Yurt, çoklu organ yetmezliği sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybetti. Arzu Yurt’un cenazesi, ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı

Uğur Yurt'un acı günü
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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