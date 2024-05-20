Büyükşehir hizmet binası 'ledli tasarruf'a geçti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hizmet binaları içerisindeki aydınlatma lambalarını 4 bin 270 adet LED aydınlatmalara dönüştürerek hem daha az enerji harcadı hem de daha çok tasarruf sağladı.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında çevreci, insan odaklı ve çok yönlü bir yerel yönetim anlayışı sergileyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, enerji üretimi ve enerji tasarrufu noktasında da önemli çalışmalar yapıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” kapsamında sahip olduğu kamu kaynaklarını daha etkin kullanabilmek amacıyla uyguladığı tasarruf tedbirleri kapsamında, hizmet binalarındaki ampulleri LED ile değiştirdi.

İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak çalışmalarını yürüten Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, hizmet binaları içerisinde bulunan 4 bin 270 adet ampulü LED ışıklandırma ile değiştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Teknik Koordinatörü Vedat Kılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla belediyemize ait hizmet binalarında enerji tasarrufu kapsamında 4 bin 270 adet LED lamba değişimi yaparak belediyemize yıllık enerji tasarrufunda yüzde 35’lik katkı sağlamış olacağız” dedi.

Minimum arıza, daha az bakım masrafı olan LED ışıklandırma ile önemli bir tasarruf sağlandığını söyleyen Kılıç, Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda tasarrufa yönelik çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.