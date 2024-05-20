Aşık Veysel Bulvarı Talas Bulvarı'na bağlanıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı’nı, Talas Bulvarı’na bağlayan 3 kilometre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki alternatif bağlantı yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Melikgazi’de vatandaşlara rahat ve konforlu ulaşımı sağlamak için gayretle çalıştıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Sağ tarafı Talas Bulvarı, devamında Erciyes Üniversitesi ve sol tarafında askeriyenin olduğu bölgede yaptığımız yol çalışmalarını inceledik. Bu yolun devamı Teknopark’ın olduğu bölgeye ve Eşref Bitlis Bulvarı’na çıkıyor. Dolayısıyla Kartal Kavşağı’nı rahatlatacak akslardan birisi burası. Bu akstan gelen vatandaşlarımız direkt Erciyes Üniversitesi’nin arka çıkışına, Teknopark’a geçebildiği gibi Aşiyan Bulvarı’ndan Hulusi Akar Bulvarı’na, Talas’a ve Sivas Caddesi’ne geçecek bir imkana kavuşuyor. Dolayısıyla çok uğraştığımız, iki senedir askeriyeyle yaptığımız protokol çerçevesinde genişlettiğimiz 15 metrelik yolumuz. Bisiklet yolu, yaya yolu ve yeşil alanı da olacak. İnşallah burası bu yaz açılacak ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet edecek. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz de hem Talas Kavşağı’nı hem de Teknopark Kavşağı’nı yaptıktan sonra inşallah açılışını yapacağız. Hayırlı olsun.” dedi.

Kayseri’de araç sayısının ve trafiğin artmasıyla birlikte alternatif yolların ilçeye kazandırılması için çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Palancıoğlu, çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirtti.