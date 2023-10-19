Talas'ta 'liseler arası çevre bilgi yarışması'

Talas Belediyesi tarafından gençlerin çevre bilincini artırmak amacıyla 100. Yıl Liseler Arası Mavi Yeşil Dünya Çevre Bilgi Yarışması düzenlendi. 12 okulun katıldığı yarışmada elemeleri geçen 3 okul finale kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerindeki Sıfır Atık Projesine destek çerçevesinde Mevlana Meydanı Genç Ofis’te düzenlenen Mavi Yeşil Dünya Çevre Bilgi Yarışmasına Talas’ta bulunan devlet ve özel karışık olmak üzere 12 okulun öğrencileri katıldı. Üçerli gruplar halinde yapılan yarışmada öğrencilere çevre ile ilgili 20 soru yazılı olarak yönetildi. 20 dakika süren yarışmada yazılı klasik yöntemli soruları cevaplayan öğrencilerde heyecan doruktaydı.

Yarışmanın ardından jüri heyeti sorular ve cevaplarının yer aldığı sınav kâğıtlarını inceledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden Şube Müdürü Ahmet Kolkıran, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Bilgisayar Öğretmeni Tolga Akgül ve Türkçe Öğretmeni Dilek Eroğlu ile Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Dr. Dilşad Öztürk’ün yer aldığı jüri heyetinin incelemesinin ardından elemeleri geçen okullar açıklandı.

Yapılan değerlendirmenin ardından Ömer Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Talas Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu Liseli finale kaldı.

“Bizleri çok mutlu ettiniz”

Sonuçların ardından açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök, yarışmaya katılan bütün öğrencileri tebrik ederek, “Talas Belediyemizin düzenlediği Cumhuriyetimizin 100. Yılındaki Çevre Bilgi Yarışması eleme turuna katıldığınız için size ve öğretmenlerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çevre ve çevreciler adına hepinize teşekkür ediyorum. İnanın bizleri çok mutlu ettiniz. Bazı sorularda arkadaşlarımız eksik cevap yazmış olabilir ama ortalamanız çok yüksek. Biz bundan dolayı çok memnun olduk” dedi.

Final 23 Ekim’de

Eleme turunun ardından yarışmaya katılan öğrencilere sertifika ve kitap hediye edilirken, yarışmanın finali 23 Ekim 2023 Pazartesi günü Talas Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek.