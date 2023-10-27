Türkiye'de ilk: Lise öğrencileri 3 gün boyunca bürokrat gibi davranacak

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Model Birleşmiş Milletler Liselerarası Öğrenci Konferansı’ başladı. Türkiye’de ilk olan ve 3 gün boyunca devam edecek konferansta, lise öğrencileri bir bürokrat gibi İngilizce olarak ülke sorunlarını tartışacak.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Model Birleşmiş Milletler Liselerarası Öğrenci Konferansı’ Abdullah Gül Üniversitesi Konferans Salonu’nda başladı. 6 liseden 200 öğrencinin delege olarak katıldığı konferansta, oluşturulan komitelerde 3 gün boyunca İngilizce olarak sorunlar tartışılarak çözüm önerileri sunulacak. Öğrencilerin bürokrasiyi, çözüm odaklı olmayı, lobiyi bu platformlar sayesinde daha da geliştireceklerini aktaran Proje Koordinatörü Özlem Cingöz; "Türkiye’de ilk defa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen liselerarası tüm öğrencilerin ulaşımına açık, ücretsiz bir konferans. Model Birleşmiş Milletler şu demek; öğrencilerin diplomatlar gibi giyinip bir ülke adına o ülkenin sorunlarının tartışılacağı platformlarda 3 gün boyunca soruları İngilizce olarak tartışıp sonucunda kendileri ürettikleri çözüm önerilerini çözüm önergesi şeklinde sunacakları 3 günlük konferans. Konferansta öğrencilerimizin resmi giymeleri, tıpkı bir politikacı gibi davranışlarına dikkat etmeleri, İngilizce konuşmaları beklenir. Bunun dışında ilk defa Türkçe komite koyduk, Lozan Komitesi. O da ilginç bir komite olacak. Cumhuriyetimizin ve Lozan’ın 100. yılında Lozan’ın boğazlar meselesi ve Musul, Kerkük meselesi tartışılıyor olacak. İlginç konular çıkacak. 6 okul işbirliği içinde yapıyoruz bu etkinliği. 6 okulumuzla 6 komite oluşturduk. Komitelerimiz; Lozan, NATO, Birleşmiş Milletler Kadın Konseyi, Ekonomi ve Finansla ilgili komitemiz ve tarımla ilgili bir komitemiz var. Bununla ilgili güncel konuları belirlediler, soruları belirlediler. O konular üzerine birer saatlik 12 oturum şeklinde 3 gün sürecek konferansta 200 öğrencimiz delege olarak mevcut. 100’e yakın öğrencimiz de organizasyonun içinde. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Burada biz Model Birleşmiş Milletler değil, Kayseri Birleşmiş Liseler Konferansı düzenlemiş olduk. Birliğin rüzgarını estirelim dedik. İnşallah birlikten kuvvet doğacak ve gençlerimiz bürokrasiyi, lobiyi, sorun odaklı değil çözüm odaklı öğrenciler olmayı böyle platformlar sayesinde yönlerini geliştirmiş olacaklar. Özgüvenleri artmış olacak ve İngilizce kullanarak yaşayarak öğrenmiş olacaklar" dedi.