Vali Çiçek'ten güven timlerine teşekkür

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; kentte huzuru sağlama adına kurulan güven timlerine sosyal medyadan yaptığı açıklamada teşekkür etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in talimatları ile özel olarak kurulan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde huzur sağlama adına çalışmalarına devam ediyor. Kentin kalabalık bölgelerinde meydana gelen olaylara anında müdahale eden ekipler, birçok konuyu da vakit kaybetmeden çözüyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada güven timlerine teşekkür etti. ‘Kayseri onlarla daha güvenli’ diyen Vali Çiçek’in sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde;

“Vatandaşlarımızın huzuru için görevlendirdiğimiz güven timleri her yerde, çarşıda, pazarda, parkta, yolda her an yanımızda. Gece gündüz hiç durmadan Kayserililerin huzuru için fedakarca çalışan güven timlerimize teşekkür ediyorum.”