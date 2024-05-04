Hemzemin geçitte tren otomobili devrildi: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Fuar yolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte, yolcu treninin çarptığı otomobilin devrilmesi sonucunda araç sürücüsü yaralandı.

Hemzemin geçitte tren otomobili devrildi: 1 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yolcu treni ile çarpışan otomobilin devrilmesi sonucunda araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre ehliyetsiz olan sürücü İ.G. idaresindeki 38 AAG 858 plakalı otomobil ile Kayseri Tren Garı’ndan çıkan yolcu treni çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araç hemzemin geçitteki kontrol noktasının önüne devrilirken, yolcu treni de yaklaşık 200 metre sonra durabildi. Kazada araç sürücüsü İ.G. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkilileri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, devrilen araç çekici bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hemzemin geçitte tren otomobili devrildi: 1 yaralı
Hemzemin geçitte tren otomobili devrildi: 1 yaralı
Hemzemin geçitte tren otomobili devrildi: 1 yaralı
Hemzemin geçitte tren otomobili devrildi: 1 yaralı
Hemzemin geçitte tren otomobili devrildi: 1 yaralı
Hemzemin geçitte tren otomobili devrildi: 1 yaralı
Hemzemin geçitte tren otomobili devrildi: 1 yaralı
Hemzemin geçitte tren otomobili devrildi: 1 yaralı
Hemzemin geçitte tren otomobili devrildi: 1 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Milletvekili Arıkan, 'Devletin kurumu TÜRKSAT, yerel basını günden güne yok etmekte'
Milletvekili Arıkan, “Devletin kurumu TÜRKSAT, yerel basını günden güne yok etmekte”
Kayseri dahil 77 ilde 'SİBERGÖZ-37' operasyonu: 156 kişi yakalandı
Kayseri dahil 77 ilde ‘SİBERGÖZ-37’ operasyonu: 156 kişi yakalandı
KAYSO heyetinden Büyükşehir'e ziyaret
KAYSO heyetinden Büyükşehir'e ziyaret
Filistin'de Yaşanan 'Ebrehe Ordusuna Karşı Durmaktır'
Filistin'de Yaşanan 'Ebrehe Ordusuna Karşı Durmaktır'
84 polis ile aranan şahıslara operasyon: 14 gözaltı
84 polis ile aranan şahıslara operasyon: 14 gözaltı
Avukata koltuk değnekleri ile saldıran kadına 14 yıl 14 aya kadar hapis cezası talebi
Avukata koltuk değnekleri ile saldıran kadına 14 yıl 14 aya kadar hapis cezası talebi