Meteorolojiden zirai don uyarısı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri genelinde 3 gün boyunca zirai don beklendiği konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Kayseri genelinde 3 gün boyunca zirai don beklendiği konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri genelinde 05-07.05.2024 (Pazar, Pazartesi ve Salı) tarihleri arasında hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.