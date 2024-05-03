Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri genelinde 3 gün boyunca zirai don beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

Meteorolojiden zirai don uyarısı
Kayseri GündemEditör

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Kayseri genelinde 3 gün boyunca zirai don beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri genelinde 05-07.05.2024 (Pazar, Pazartesi ve Salı) tarihleri arasında hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

İHA
Kayseri Gündem

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