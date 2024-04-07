Ara tatil, bayram tatiliyle birleşti

Ara tatil mesajı veren İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse; "Öğrencilerimizin aynı motivasyonla okullarına dönmelerini bekliyoruz" dedi.

Kayseri’de bin 152 okulda eğitimlerini sürdüren 322 bin 972 ikinci ara tatile girdi. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, öğrencilere seslenerek; "Bayram tatili, ikinci ara tatilimize denk ve önümüzde 9 günlük bir tatil var. Bu tatil sürecinde Ramazan bayramımızı da eda edeceğiz. Ramazan Bayramı’mızın tüm milletimize, ülkemize ve Müslüman alemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu tatil çocuklarımız için bu eğitim yılındaki son tatil. Öğrencilerimizin bu tatili iyi bir şekilde geçirmelerini temenni ediyorum. Dinlenmelerini, her şeyden önce Ramazan Bayramı’nın coşkusunu yaşamalarını istiyorum. Bizim kendi adetlerimiz, örflerimiz, büyükleri ziyaretle başlar. Birlik, beraberlik, yardımseverlik, kardeşlik gibi bulgular bizim için çok önemli değerlerdir. Bunların en coşkulu şekilde öğrencilerimizin yaşamasını, hissetmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı.

Karaköse; "Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir şekilde bu 9 günü tamamlamalarını ve tekrar aynı dinçlikte, aynı motivasyonla okullarına dönmesi temenni ederiz. Şimdi onlar için güzel bir dinlenme olacak. En son sınavlarını da geçen hafta yaptılar. Sınav dönemi de bitti. Son ara tatil ve bayram tatilinden döndükten sonra kazasız, belasız 2023-2024 eğitim öğretim yılını tamamlayacağız. Ben herkese sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk diliyorum. Ramazan Bayramımızın tekrardan tüm ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.