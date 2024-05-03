Bünyan Devlet Bahçeli Sosyal Tesisi açıldı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 3 Mayıs Türkçülük Günü’nde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ismi meclis üyelerinin ortak önergesi ile Yenice Sosyal Tesislerine verildi.

Bünyan Devlet Bahçeli Sosyal Tesislerinin açılışı Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, MHP il yönetimi, AK Parti, MHP ve İYİ Parti ilçe başkanları ve yönetimleri, Bünyan Ülkü Ocakları Başkanı, ilçe protokolü, meclis üyeleri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti. 3 Mayıs Türkçülük Günü’nü kutlayarak açıklamalarına başlayan Belediye Başkanı Metin; "Böyle önemli bir günde Türk Dünyası’nın bilge lideri, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin isminin yaşayacağı bu değerli tesisimizin açılışını yapmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Yenice Sosyal Tesisleri’mizin isminin meclisimizde Cumhur İttifakımız AK Parti, Milliyetçi Hareket Partimiz ve İYİ Parti meclis üyelerimizin ortak önergesi ile geçmesinden dolayı tüm değerli meclis üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ayırmadan, ayrıştırmadan tüm hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğimizi belirtiyor, Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri’mizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.