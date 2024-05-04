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Kızını öldürmeye teşebbüs eden suç makinesi yakalandı

Kayseri'de kızını öldürmeye teşebbüs eden ve toplam 38 suç kaydı olan şahıs yakalandı.

Kızını öldürmeye teşebbüs eden suç makinesi yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de kızını öldürmeye teşebbüs eden ve toplam 38 suç kaydı olan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kızını kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan

Y.Y. (48) yakalanarak gözaltına alındı. ’Kasten yaralama’, ’tehdit’, ’hakaret ’, ’6284 Sayılı Kanun’a muhalefet’, ’kişilerin huzur ve sükunetini bozma’, ’kötü muamele’ suçlarından toplam 38 suç kaydı olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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