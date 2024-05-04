Eğitim Bir Sen'den 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' taslağı

Milli Eğitim Bakanlığının, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat çalışmalarını kamuoyunun görüş ve önerilerine açmasının ardından alanında uzman 27 öğretim üyesi ve EBSAM ekibimizle birlikte toplantılarımızı yaparak, yayımlanan derslerin öğretim programlarında değerlendirmelerini ve analizlerini tamamladı.

???? “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Değerlendirilmesi: Tespit ve Öneriler” raporu oluşturuldu.

Eğitim-Bir-Sen, 2018 yılından itibaren kullanılan mevcut öğretim programlarını değerlendirildi.

????“Öğretim Programlarının Değerler Yönünden İncelenmesi: Tespit ve Öneriler” raporu 2023 yılı Kasım ayında Bakanlık yetkilileriyle 24 Nisanda da kamuoyuyla paylaşıldı.

2018 Öğretim Programı ile şekillenen ders kitaplarına yönelik incelemeleri ve analizleri içeren

????“Ders Kitaplarının Değerler Yönünden İncelenmesi: Tespit ve Öneriler” isimli rapor da tamamlandı.

Bunun yanı sıra tüm üyelerin öneri ve talepleri üzerine,

????“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Yeni Müfredat Taslağı Değerlendirme Anketi” ile 4 bin 630 üyeden gelen değerlendirmenin analizlerini içeren bir rapor da Bakanlığa teslim etmek üzere hazırlandı.

Bakanlığın; öğretmenlerin, tüm paydaşların görüş ve önerileriyle şekillenecek bir öğretim programı/müfredat değişikliği süreci yürütmesini temenni eden Eğitim Bir Sen tarafından yapılan açıklamada öğretim programlarının ancak mesleğinde yetkin öğretmenler elinde işlevsel hale geleceği, bir anlam ifade edeceği vurgulanarak, zaman geçirilmeden sorunlarını gidermek suretiyle öğretmen memnuniyetini de sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi talep edildi.