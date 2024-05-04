Sağlıkçıların Gazze için istikrarlı yürüyüşü devam ediyor

Kayseri’de sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımına tepki amacıyla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Filistin çadırında son buldu. Yürüyüşün ardından grup adına basın açıklaması yapan tıp fakültesi öğrencisi Ayşenur Gökçe Gazze’de çoğu hastanenin bombalanarak kullanılamaz hale getirildiğine dikkat çekerek “Terör devleti İsrail'in 7 aydır devam ettirdiği zulüm ve saldırılara rağmen Gazzeyi terk etmeyip mücadele edenleri ve hastaneleri yurtları belleyen onurlu hekim ve sağlık çalışanlarını selamlayarak sözlerimize başlamak istiyoruz.7 aydır devam eden vahşi zalimlerin tüm zulümlerine sabreden onurlu Gazze halkına selam olsun. Tüm acılara rağmen sabreden, narkozsuz tedavi olan, kan revan içinde hastane köşelerinde yatan Gazze'deki hastalar şifa bulsun. Türkiyedeki hekimler ve sağlık çalışanları olarak Sessiz Yürüyüş’ümüzün 25. haftasında Gazze için sesimizi yükseltmeye devam ettiğimizi ve edeceğimizi belirtmek istiyoruz. İşgalci İsrail’in 7 Ekimden itibaren 7 aydır devam ettirdiği saldırıları neticesinde 35 bin kişi şehid oldu ve 100 bine yakın kişi ise yaralandı, 19 binden fazla çocuk ise yetim kaldı. İsrail’in Gazze’de bulunan hastanelere yönelik saldırıları katliamlara dönüşmüş, ancak söz konusu saldırılar uluslararası alanda henüz bir yaptırıma maruz bırakılmamıştır. Saldırılardan önce Gazze'de yaklaşık 35 hastane bulunmakta iken şu anda Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tamamı ve güneyindeki hastanelerin çoğu sağlık hizmeti veremez durumda. Bugünlerde Gazze'de ayakta kalan ve hala çalışmaya devam eden yalnızca 3 hastane mevcut. Bunların da sadece 2'sinde aktif olarak ameliyat yapılabiliyor. Gazze'nin kuzeyindeki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi bombalandı ve hizmet dışı kaldı. Gazze’nin güneyindeki en büyük hastanesi olan El-Nasır Hastanesi bombalandı ve hizmet dışı kaldı. Bu minvalde tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına Sessiz Yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.