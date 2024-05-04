İşaret diliyle 'afeti' öğrendiler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin yaşadığı 'yüzyılın afeti' şeklinde nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, toplumun eğitimi ve bilgilendirilmesi noktasında özel gereksinimli bireyler için de seminerler düzenliyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından AFAD Akrediteli Kentsel Arama Kurtarma Ekiplerine İşaret Dili Afet Yönetimi Semineri gerçekleştirildi.

İşaret diliyle 'afeti' öğrendiler
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin yaşadığı ‘yüzyılın afeti’ şeklinde nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, toplumun eğitimi ve bilgilendirilmesi noktasında özel gereksinimli bireyler için de seminerler düzenliyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından AFAD Akrediteli Kentsel Arama Kurtarma Ekiplerine İşaret Dili Afet Yönetimi Semineri gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi geçen yıl şubat ayında "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından, Kayseri’yi depreme daha dirençli hale getirmek ve insanları tüm kuruluşlarla iş birliği halinde tutmak amacıyla birçok çalışma gerçekleştiriyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde tüm vatandaşların afetlere karşı bilinç düzeyini arttırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi engelli bireyleri de unutmadı. Buna göre Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda, KAYMEK, AFAD Akrediteli Kentsel Arama Kurtarma Ekiplerine İşaret Dili Afet Yönetimi Semineri düzenledi.

KAYMEK İşaret Dili Eğitmeni Rabia Canan Gökçek tarafından verilen seminerde engelli bireylere afet hazırlığı nedir, nasıl yapılır, aşamaları nelerdir, bir engelli bireyin afete hazırlanması için neler yapması gerekir gibi birçok konu anlatıldı. Gökçek, İşaret Dili ve rakamları, fiiller, duygular, vücut ve sağlık, zaman dilimleri, iller, deprem sonrası işitme engelli vatandaşlarla iletişim kurmak için elzem cümleler gibi konularda da katılımcılara önemli bilgiler verdi.

Seminere, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın da katıldı.

İşaret diliyle 'afeti' öğrendiler
İşaret diliyle 'afeti' öğrendiler
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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