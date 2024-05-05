Kayseri'de 'Huzur 38' uygulaması yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 'Huzur 38' uygulamasında 64 aranan, 36 yoklama kaçağı şahıs yakalandı.

Kayseri'de 'Huzur 38' uygulaması yapıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ’Huzur 38’ uygulamasında 64 aranan, 36 yoklama kaçağı şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekiplerince yapılan Huzur 38 uygulaması neticesinde; 8 bin 791 şahıs ve 6 bin 780 araç sorgulandı. Sorgulamalarda; 64 aranan şahıs, 36 yoklama/bakaya kaçağı yakalandı. Bu şahıslardan 22’si tutuklanırken 1 adet ruhsatsız tabanca ile 72 fişek ele geçirildi.

Öte yandan trafik ekiplerince; yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren 16 sürücüye, abartı egzoz kullanan 5 sürücüye, alkollü araç kullanan 16 sürücüye, eksiklikleri tespit edilen 30 motosiklet sürücüsü ile kask takmayan 8 kişiye idari işlem yapıldı.

Uygulama çerçevesinde ayrıca 13 araç trafikten men edildi.

Kayseri'de 'Huzur 38' uygulaması yapıldı
İHA
Kayseri Gündem

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