Kayseri'de 40 yeni mahkeme daha kurulacak

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi yazıya göre Kayseri’de 40 yeni mahkeme kurulması planlanıyor.

Kayseri'ye 3 Ağır Ceza, 17 Asliye Ceza, 2 Asliye Hukuk, 7 Aile ve 11 Sulh Mahkemesi olmak üzere 40 mahkeme daha kuruluyor

Bu kapsamda Kayseri’de Adalet Bakanlığınca kurulacak olan yeni mahkemeler şu şekilde sıralandı; Kayseri 7, 8 ve9.Ağır Ceza Mahkemeleri, Kayseri 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35 ve 36.Asliye Ceza Mahkemeleri, Kayseri 13 ve 14.Asliye Hukuk Mahkemeleri, Kayseri 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16.Aile Mahkemeleri, Kayseri 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17.Sulh Hukuk Mahkemeleri olmak üzere toplam 40 mahkeme kurulacak.