Mısır Selefi Nur Partisi ve Cihadın Farziyeti

Mısır Selefi Nur Partisi Lideri Berhami denilen sefil Dünya Müslüman Alimleri Birliği'nin Gazze’ye askeri destek çağrısına ret cevabı vererek: "Cihat farz değil!" dedi.

Mısır'da Selefi Nur Partisi malum Suudi rejiminin finans ettiği ve Mursi'ye en büyük ihaneti yapan hareket.

Sadece şekilde ve sözde olan bu grup Emperyal-siyonist rejimlerin kuklası olup krallıkların ve dikta rejimlerinin en büyük destekçisi…

Kendilerini Ehl-i Sünnet olarak tanımlayan bu grubun görevi Müslümanların hayatından Cihad farizasını kaldırmak ve yapanları da Haricilik ile suçlamak...

Ülkemizdeki Fetö yapısı ne ise Arap ülkelerindeki Selefi hareketler de öyledir. Suud topraklarından ihraç edilen bu hareket günümüzde Cihad'a karşı fiili mücadele yapmakta olup kendilerine karşı gelmeyi bırakın küçük bir eleştiri yapana bile yaşam hakkı vermezler.

Gazze'deki Cihad'a fitne diyen Sudeys en gür sesidir. Hamas'ı Arap rejimleri gençliğe model olmasından dolayı tehlike görmektedirler ve haberlerinde mevzu edilmez, Web sitelerinde erişim engeli vardır.

Gelelim Mısır'daki bu sefil harekete ve liderine.…

Önce şunu söylemek isterim.

Gazze'ye askeri destek çağrısı yapan Dünya Müslüman Âlimler Birliği'nin fetvasını reddetti. Direnişi suç, İsrail’le barış anlaşmasını gerekçe göstererek Haması suçladı ve cihadın farz olmadığını savundu.

Bununla yetinmeyen bu hain Siyonist ajanı Askeri destek fetvasınında içtihada muhtaç olduğunu söyledi ve işin sonunu Hamasa getirdi.

Kıymetli dostlarım!

Derdimiz ümmet, davamız İslamdır. Batılın karşısında hakkın yanında ne olursa olsun söylemekten imtina etmeyiz.

İlk olarak Libya baş müftüsünün daha sonra da Dünya Müslüman Âlimler Birliği’nin, İslam ülkelerinin Filistinlilere askeri olarak yardım etmesi gerektiği yönündeki fetvasına herhangi bir karşılık gelmese bile en azından yürekli ve satın alınamayacak alimlerin varlığı bizleri umutlandırdı.

Bugün verilen bu fetva başta Mısır olmak üzere bazı Arap rejimlerini titretmeye başladı.

İlk ses Mısır'dan geldi ve diğer rejimlerden de gelmeye başlayacak.

Barış için yeniden maaş aldıkları ülkelere yalvaracaklar ve ikna edemezler ise yeni Arap baharları başlayacak.

Bu sefer nasıl olur bilemiyoruz ama Hamas'ın izzetli duruşu ümmet gençliğinin rehberi olacaktır.

Son olarak Mısırdan Suuda ve İslam coğrafyasındaki Selefi hareketlere şunu söylemek isterim.

Moğollar İslam coğrafyasında soykırım yaparken onlara karşı direniş hareketinin öncülüğünü dönemin büyük Selefi Alimi İbni Teymiyye emansız mücadele ve Cihad yapmıştır. Günümüzdeki en büyük örneği ise Afgan Cihadının büyük Alimi ve komutanı ise Abdullah Azzam'dır.

Artık yeni bir dönemde yeni bir miladdayız. İnsanlık Emperyal-siyonist vahşete karşı tek vücut ve diri olmalıyız. Boykot'a daha güçlü bir şekilde devam etmeli KFC gibi Siyonist markalar yok edilmelidir. Nasıl ki KFC ülkemizde kapatma kararı aldıysa Coca Cola ve MC Donalds ve diğer Siyonist ürünlerde ülkemizden ve İslam aleminden sökülüp atılmalıdır.

Adı ne olursa olsun bâtıla karşı hak kazanacaktır