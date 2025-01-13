'Lut Kavmine Hayır' Mücadelesi

Ülkemizde ve İslam aleminde Müslümanların dini ve ahlaki değerlerini yıkıcı eylem ve planlar yaklaşık 100 yıldır batı tarafından sistematik bir şekilde sürdürülüyor.

Topraklarımızda işgal ve katliamlar yapıp emellerine ulaşamayan bâtılı emperyal-siyonist güçler içimizdeki ajanları ile toplumlarımızda siyasi, sosyal, kültürel, ahlaki ve ideolojik operasyonlarını durmaksızın devam ettiriyorlar.

Cumhuriyet döneminde yapılan devrim batı değerlerine uygun ve İslam'a karşı yapılan büyük bir plandı. Bu plan ile İslam alemi cumhuriyetler ve krallıklar olarak ikiye bölündü.

Bir tarafta radikal devrim kuralları uygulanırken diğer taraftan sindirilen bir toplum profili oluşturuldu.

Siyasi, sosyal ve askeri operasyonlar ile emellerine ulaşamayanlar ahlaki operasyonlar ile devam etme kararı alarak eşcinsellik ve sapkın oluşumları meşrutiyet kazandırarak tüm dünyaya yaymaya çalışıyorlar.

Bu plan tüm dünyada cinsiyetsiz bir insan profili ve eşcinsellik yaygınlaşması için uluslararası sözleşmeler ile İslam alemine ve insanlığa bir operasyon çekilmiştir.

İstanbul Sözleşmesi

İstanbul Sözleşmesi ya da tam adıyla Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyinin sözde Sözleşmesi…

Ama aile içi kadına yönelik şiddetten ziyade eşcinselliğin yaygınlaşması ve koruma altına alınması, aile yapılarının yok edilmesi için hazırlanmıştır.

Ak Parti hükümetleri döneminde Ülkemizde bu sözleşmeye dahil olup daha sonra birçok şiddetli eleştirilerin yapılması ve kitlesel eylemler hükumete geri adım attırsa bile yasal düzenlemeler yapılmadığı için varlığını sürdürmektedir. Bizden gibi gözüküp ama bunu savunan Kadem gibi Stk'lar ciddi anlamda gündemi meşgul etmiştir.

Eşcinsellik ve LGBT'ye Destek

Ülkemizde bir kesim var ki sözlü ve fiziki olarak İslami düşman ilan etmiş ve bununla mücadeleyi de kendilerine dava görmüştür. Ateist olup batı ajanlığı yapanlar İslam, ahlak ve Türk milletini hedef alıcı her türlü eylem ve planlarda en ön saftadırlar. Bunun için Tabibler Odası, Bazı Barolar, CHP ve Dem partililer, sözde aydın ve sanatçılar Lgbt gibi sapkın grupları sevgi pıtırcığı ve kişisel tercih özgürlüğü olarak adlandırsalar da asıl amaçları batının istediği görevleri yerine getirmektir.

Cimer ile LGBT gibi sapkın örgütleri Şikayet!!!

Aziz kardeşlerim lütfen duyarlı olup bu ateşi biz söndürelim ve hukuki noktada taleplerimizi Cumhurbaşkanlığımıza, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına, İçişleri ve Adaalet Bakanlıklarına iletelim.

Aşağıdaki şikayet örneği ile haklı talebimizi Cimer aracılığıyla yollayalım.

15.09.2005 yılındaki ilk resmi kaos GL LGBTQ derneği, 08.04.2007 yılında kurulan LGBT öğrenci derneği, 31.05.2007 yılında İstanbul'da açılan 170 yataklı LGBT oteli, 29.11.2011 yılında 6251 sayılı LGBT yasası, 02.05.2013 yılında Meşcit (Müslüman eşcinseller derneği),

23.10.2013 yılında cinsiyet değiştirme ameliyatlarındaki masrafların SGK güvencesine alınarak ödeme yapılması,19.09.2014 yılında ETEP (eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin),

28.06.2015 yılında izin verilmesiyle başlanan LGBT Onur yürüyüşleri, 23.10.2015 yılı itibariyle Türkiye'de 22 olan LGBT dernekleri kanun, yönetmeliklerle Türkiye de meşru hale gelmiştir. Belediyelerde LGBT birimleri kurulmuş, okul kitapları arasına sapkınlıklar girmiştir.

Okul kitaplarındaki ilgili yerlerin çıkarılması ve bazı okullarda projeleri uygulayanların görevden alınması ve yargılanmaları gerekmektedir.

Aile değerlerini reddettiği, sapkın ilişkileri teşvik ettiği, ebeveynlere saygısızlığı teşvik ettiği gerekçesiyle LGBT'nin tüm sosyal ağ sitelerinin kapatılarak, LGBT (Sapkınlıklar) terör örgütleri listesine eklenerek bütün dernek ve örgütleri yargılanmalıdır. LGBT, Türk aile yapısının temeline döşenmiş bir bombadır. Lût kavmine geçit verilmemelidir

Gereğinin yapılmasını arz ederim.