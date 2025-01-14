Ak Parti İl Başkan adayları heyecan yaratmıyor

Ak Parti Kayseri il Başkanlığı seçim sürecine girdiğimiz bugünlerde farklı isimler ön plana çıkarken ne Ak Parti tabanında ne de halk arasında bir heyecan yok.

AK Parti tarihine baktığımızda kurulduğu günden bugüne Refah Partisi kadrolarını, geleneksel STK’ları, milliyetçileri, muhafazakarları, sağcıları içeren oldukça geniş bir yelpazeden siyasi aktörü sahneye çıkarmıştı.

Özellikle Milli Görüş geleneğinden gelen isimler Fetönün Ak Parti içerisinde nüfuzu ile etkisini kaybetmişti.

Hatta 17-25 Aralık süreci safları netleştirilme süreci olsa bile 15 Temmuz darbe girişimine kadar Milli Görüşten gelen isimler partiden dışlanmışlar hatta küskünler ismi verilmişti.

2004 seçimlerinde %70 oy ile kazanan Akparti 15 Temmuz sonrası seçim süreçlerine baktığımızda en yüksek oy Şaban COPUROĞLU döneminde almıştı.

Ama bu süreç bir daha yakalayamadı.

Hülasa kelam Ak Parti kayseri seçim tarihinde en kötü sonucu Fatih ÜZÜM döneminde almıştır ve seçim öncesinde seçim çalışmalarında kullandığı üslup ve halk olan irtibatı, başkan olarak bazı vekillerin gölgesi altında kalması halk tarafından sandıkta cevabı verilmiş oldu.

Seçimleri zafer demesi de ayrı bir garabetti. %63.4 oyu %38.6 ya düşürmek nasıl bir zafer?

Sorgulanmalı...

Gelelim başkan adaylarına...

Hemen hemen her ay birilerinin adı geçti ama hâlâ bir türlü atanamadı.

Eğer Kayseri de basari isteniyorsa Milli Görüş ruhu ve ümmet bakış açısı olan birisinin olması lazım. Vekillerin üzerinde yetki sahibi olacak ve onlara başkanlık makamına uygun bir şekilde şehre hizmet etmesi için yönlendirme kabiliyeti ve iradesi olan birisi olmalı…

Kulislerde geçen isimlerin halkla, ümmet davasıyla bir bağı var mı?

Düşünülmelidir vesselam