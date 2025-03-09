Ekrem İmamoğlu’na inanan milyonlar var. Kimse göz ardı etmesin.

Ekrem İmamoğlu Kayseri de konuştu ve göndermeler yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ön seçim süreci kapsamında Kayseri’de vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu Kayseri de kalabalık ve coşkulu bir partili tarafından karşılandı. Konuşması sık sık tezahüratlarla kesildi.

Kayseri'de yurttaşlar İmamoğlu'na 'Ceketi çıkar, kolları sıva' tezahüratı yaptı. İmamoğlu bunun ardından ceketini çıkararak, "Bu ceketi çıkarıp kolları sıvayınca her şey çok güzel oluyor" dedi. İmamoğlu’nun, "Saraya değil mücadeleye adayım. İktidarın yerle bir ettiği her şeyi yeniden inşa edeceğiz" sözleri alkış aldı.

"Millete hizmet etme hevesini kaybettikleri için özellikle adaletten ayrıldıkları için memleketin bereketini kaçırıyorlar. Çözüm nedir, tek bir çözüm var. Memleketin bereketini kaçıranları önümüzdeki seçimde evine göndereceğiz! diyerek salonu coşturdu. Kayseri den iktidara sataştı ve göndermeler yaptı.

İmamoğlu’nun bu tavrı ve göndermeleri bana çok bilinen bir hikayeyi hatırlattı. Bu hikayeyi sizlerle Paylaşmak istiyorum.

Hz. Osman’ın (r.a.) şehid edilmesinin ardından halife seçilen Hz. Ali (r.a.), ilk uygulama olarak illerdeki Emevî valileri görevden alır ve yerlerine yeni tayinler yapar.

Şam’da 20 yıla yakındır vali bulunan Hz. Muaviye (r.a.), Suriye’de güçlü bir otorite kurmuştur ve Halkı da kendisine koşulsuz bağlamıştır;

Bir gün Hz. Ali'nin taraftarlarının yoğun olduğu Küfe'den, bir Arap, devesiyle Şam'a gelmiş. Şam sokaklarında dolaşırken biri ona yanaşmış:

- Ver o dişi deveyi bana! Demiş ve tartışmaya başlamışlar.

Tartışma büyümüş, Küfe'den gelen adam, "Bu deve benimdir, üstelik dişi değil, erkektir" diye itiraz etmişse de anlaşamamışlar. Konu Muaviye'ye yansımış. Halk meydanda toplanmış... Muaviye, Küfe'den gelenle Şam'da deveye sahip çıkan yerliyi dinledikten sonra, kararını açıklamış:

- Bu dişi deve Şamlınındır!

Sonra toplananlara dönmüş ve sormuş:

- Ey cemaat, bu dişi deve kimindir?

Cemaat hep birlikte bağırmış:

-Şamlınındır.

Küfeli şaşkın bir vaziyette devesinin ardından bakakalırken, Muaviye onu yanına çağırmış:

– Ey Küfeli, dinle! Sen de ben de biliyoruz ki, bu deve senindir ve dişi değil, erkektir. Ama sen Küfe’ye dönünce gördüklerini Ali’ye anlat ve de ki: “Ey Ali, Muaviye’nin, dişi deveyi erkekten ayırt edemeyen, o ne derse evet diyen 10 bin adamı var! Ayağını denk al!”

Tez cümle;

-Evet. Ekrem İmamoğlu’na inanan milyonlar var. Kimse göz ardı etmesin.