PKK Kendini Tasfiye Ediyor!

Cumhuriyetimizin 100 yılını devirmişken değişen dünyaya düzenine ayak uydurmanın ve rakiplerinizle mücadele edebilmek güçlü ve büyük bir devlet olmaktan geçiyor.

Bunun için ilk olarak yönetimde istikrar, onun içinde kavgalardan uzak bir toplum, kendi ile barışık bir millet oluşturulmalıdır. Yıllarca devlet olarak bunun mücadelesini verdik ve bunun için çok bedel ödedik.

Geldiğimiz bu noktada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan ve örgütü için bir çağrı yaptı. Bu çağrı; Öcalan da karşılık buldu ve Terörist başı örgüte kendisini fes etme çağrısında bulundu. Bu çağrı farklı kesimlerden büyük yankı buldu. Basında yer aldı. Tartışma programlarına konu oldu. Tamda istenen konunun tartışma programlarında konuşulup toplumsal bir uzlaşı oluşturulması idi. Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bir yazı kaleme aldı. Demirtaş yazıda, “Barıştan, barışmaktan korkma kardeşim. Türk, Kürt el ele vermekten, Türkiye’yi büyütmekten korkma. Bölgeyi barışa taşıyacak her adımı desteklemekten korkma” sözlerinden sonra uzlaşma ortamı için bir adım daha atıldı.

Büyük devletler geçmişe bakarak değil, geleceği planlayarak hareket eder. Bugün Türkiye’nin yaptığı da tam olarak budur. Terör örgütü elebaşının ‘Amasız, fakatsız, şartsız, şurtsuz’ “Silahları bırakın” çağrısı yapması ve örgüte kendisini feshetme talimatı vermesi tarihi bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin terör örgütünü bitirdiği bizzat örgütün kurucusu tarafından kabul edilmiştir.

Türkiye için bu noktaya gelmek kolay olmamıştır.

1. Öncelikle Ak Parti ile yönetimde bir istikrar sağlanmış, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bu istikrarı güçlendirmiştir.

2. 15 Temmuz sonrası devletin içine sızmış hainler temizlenmiş, Türk Ordusu kendi öz benliğine geri dönmüş, Nato’nun emir eri olmaktan çıkmıştır.

3. Savunma sanayiinde çok büyük gelişmeler kaydedilmiş, modern silahlarla sınır güvenliği sağlanmıştır.

4. Irak ve Suriye’de sınır ötesinde çok başarılı operasyonlar yapılmış. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. İsrail ve Amerika'ya rağmen bölgede bir terör devleti kurulmasına izin verilmemiştir.

5. Diplomasi ile örgütün gelir kayakları kurutulmuştur. Nefes alma şansı tanınmamıştır

6. Suriye deki rejim değişikliği ile örgüte hareket alanı kalmamıştır.

Sonuç olarak örgütün lav olmaktan başka şansı kalmamıştır. Devlet Bahçeli’nin çağrısı dönemeçten önceki son çağrıdır. Kandırılıp kaçırılmış çocukların anneleri için yapılmış bir çağrıdır. Bundan sonraki süreci devlet temkinli bir şekilde takip edecektir. Devletin gösterdiği samimiyet ve uzattığı elin kıymetini umarım bilirler.