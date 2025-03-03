Gelecek için konuş

Gelecek Günü ilk defa Humanity+ Leadership: MINDS konferansında, Second Life içinde, 15 Eylül 2011 tarihinde dile getirildi. Fikir, Konferans Başkanı Dr. Ben Goertzel tarafından çok beğenildi ve Dünyada yayılması için girişimler başlatıldı. Tüm dünya insanlarının sürdürülebilir ve daha iyi bir gelecek için düşünmesi, üretmesi ve geleceğe odaklanması amacıyla dünyada 2012’de Ray Kurzweil’ in öncülüğünde “Future Day” olarak kutlanmaya başlandı. Bundan haberdar olan Ufuk Tarhan’ın Fütüristler Derneği’ne “Biz de Gelecek Günü Kutlayalım” önerisi ile 2013’te dünyada ilk kez düzenli olarak Türkiye’de de kutlanmaya başlandı.



Gelecek, hepimizin zihninde bir soru işareti, bir umut ve bir fırsat olarak duruyor. Teknolojinin hızı, iklimin dönüşümü, toplumların değişimi… Hepsi bir arada, yarını bugünden şekillendirmemizi gerektiriyor. Peki, bu belirsiz ama heyecan verici yolculukta öğrenciler, iş insanları ve öğretmenler olarak neler yapabiliriz? Gelin, her bir gruba özel önerilerle geleceği konuşalım ve harekete geçelim.

Öğrenciler: Hayallerinizi Bugünden İnşa Edin

Sevgili öğrenciler, gelecek sizin ellerinizde. Teknolojiyle büyüyen bir nesil olarak, (merak) en büyük gücünüz. Ancak sadece ders kitaplarıyla yetinmeyin. Kendinize şu soruları sorun: "Ben dünyayı nasıl daha iyi bir yer haline getirebilirim?" ve "Hangi beceriler beni geleceğe taşıyacak?"

Öneri 1: Teknolojiyi bir araç olarak kullanın. Kodlama, yapay zeka veya tasarım gibi alanlarda kendinizi geliştirin. Ücretsiz çevrimiçi kurslar (Coursera, Khan Academy gibi) sizin için harika bir başlangıç olabilir.

Öneri 2: Çevre bilinci kazanın. Gezegenimizin geleceği sizin ellerinizde. Geri dönüşüm projelerine katılın, karbon ayak izinizi azaltmaya çalışın.

Öneri 3: Farklı kültürleri tanıyın. Dil öğrenin, yurtdışındaki yaşıtlarınızla iletişim kurun. Küresel bir vizyon, sizi sıradanlıktan kurtarır.

Hayalleriniz büyük olsun, ama adımlarınız bugünden başlasın.

İş İnsanları: Değişimi Yönetin, Geleceği Yönlendirin

Değerli iş insanları, sizler ekonominin ve yeniliğin itici gücüsünüz. Gelecek, sadece kâr değil, aynı zamanda etki oluşturma zamanı. İş dünyası hızla dijitalleşiyor, sürdürülebilirlik ise bir seçenek değil, zorunluluk haline geliyor.

Öneri 1: İş modelinizi gözden geçirin. Yapay zeka ve otomasyonu süreçlerinize entegre ederek verimliliği artırabilirsiniz.

Öneri 2: Sürdürülebilirlik stratejileri geliştirin. Çevre dostu üretim, enerji tasarrufu veya toplumsal projeler, hem marka değerinizi yükseltir hem de geleceğe yatırım olur.

Öneri 3: Çalışanlarınıza değer verin. Esnek çalışma modelleri, sürekli eğitim fırsatları sunarak ekiplerinizi geleceğe hazırlayın.

Unutmayın, geleceğin liderleri, değişimi korkuyla değil cesaretle karşılayanlardır.

Öğretmenler: Geleceğin Mimarı Sizsiniz

Saygıdeğer öğretmenler, sizin ellerinizde şekillenen her öğrenci, geleceğin bir parçası. Teknoloji sınıflara giriyor, ama sizin rehberliğiniz her zaman vazgeçilmez olacak.

Öneri 1: Teknolojiyle barışın. Dijital araçları (örneğin, interaktif uygulamalar veya sanal gerçeklik) derslerinize entegre ederek öğrencilerinizi geleceğe hazırlayın.

Öneri 2: Eleştirel düşünceyi teşvik edin. Öğrencilerinize "neden" ve "nasıl" sorularını sormayı öğretin; ezber değil, keşif odaklı bir eğitim sunun.

Öneri 3: İlham verin. Kendi tutkunuzu öğrencilerle paylaşın, onlara hayallerinin peşinden gitme cesareti aşılayın.

Siz birer öğretmen değil, geleceğin mimarlarısınız.

Eksik Parça: Sinerji ve İşbirliği

Peki, neden gelecekle ilgili yapılan etkinlikler ve çalışmalar çoğu zaman yeterli olmuyor? Cevap basit: Parçalar bir araya gelmeden bütün oluşmuyor. Öğrencilerle firmaları eşleştirmeden, iş dünyası ile eğitim arasında köprü kurmadan, resmi kurumları işin içine katmadan ve lider konumdaki insanları (vali, belediye başkanı, oda başkanları, dernek başkanları, müdürler, genel müdürler gibi) mentör olarak sürece dahil etmeden yapılan tüm çabalar yarım kalıyor.

Neden sinerji önemli? Bir öğrencinin teorik bilgisi, bir firmanın pratik deneyimiyle birleştiğinde gerçek bir değer ortaya çıkar. Örneğin, staj programları veya proje bazlı işbirlikleri, gençlerin potansiyelini açığa vurabilir.

Resmi kurumlar ne yapabilir? Devlet desteğiyle eğitim-iş dünyası projeleri teşvik edilmeli; vergi avantajları, fonlar veya rehber programlarla bu sinerji güçlendirilmeli.

Mentörlük neden kritik? Deneyimli liderler, gençlere yol göstererek hem onların vizyonunu genişletebilir hem de iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun beceriler kazandırabilir. Bir genel müdürün bir öğrenciye ayıracağı bir saat, bir ömre bedel bir ilham kaynağı olabilir.

Eğer bu parçaları birleştirmezsek, ne kadar parlak fikirler üretirsek üretelim, sonuçlar havada kalır. Gelecek için konuşmak yetmez; birlikte çalışarak o geleceği inşa etmeliyiz.

Son Söz: Hep Birlikte Konuşalım

Gelecek, tek bir kişinin değil, hepimizin çabasıyla şekillenecek. Öğrenciler merakla, iş insanları vizyonla, öğretmenler bilgiyle bu yolda yürüyecek. Önemli olan, bugünden konuşmaya başlamak ve harekete geçmek. Çünkü gelecek, uzak bir hayal değil; her birimizin attığı adımlarla bugünden inşa ettiğimiz bir gerçek.

Benim hayalim, sinerjiyle dolu bir platformda gençlerle iş dünyasını bir araya getirip geleceği aydınlatmak. Davet edildiğim her yere gönülden gittim, elimden geleni yaptım; ama itiraf etmeliyim, kendi şehrimden aynı daveti alamadığım zamanlarda burukluk yaşamıştım. Ama, hiçbir zaman sinerjiye olan inancım azalmadı. Geleceğin yöneticisi, doktoru, avukatı, mühendisi, belediye başkanı ve iş insanları olan öğrenci aradaşlarla gelecekle ilgili sohbet etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Bu yolculukta, benim de sözümü duyurmama destek olan, ortam sağlayan değerli kurumlara yürekten teşekkürlerimi sunmak isterim:

Abdullah Gül Üniversitesi

Afyon Eğitim Vakfı

Afyon Ticaret ve Sanayi Odası

Afyonkarahisar Valiliği

Amasya Gümüşhacıköy Ticaret ve Sanayi Odası

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Merkezi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

Burdur Bilim ve Sanat Merkezi (Eğitimcinin Eğitimi)

Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Erciyes Dergisi

Erciyes Üniversitesi

GAP Proje Yarışması

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi

İntersteno Türk

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Kayseri Gündem Gazetesi (halihazırda yazılarımı sizinle buluşturan)

Kayseri Kızılay

Kayseri Üniversitesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Medeniyetin Burçları Derneği

Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi (Eğitimcinin Eğitimi)

Sisterslab Derneği

Türk Kızılayı Kayseri Şubesi

Çünkü bu sinerji, hepimizin ortak eseri.

Herkesin bir sözü vardı, yorumlar bölümünden yazarak katkıda bulunabilirsiniz. Sizce gelecek için ne yapmalıyız? Gelin, bu soruyu birlikte yanıtlayalım ve yarını bugünden konuşalım.