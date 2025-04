‎Bakıp da Görmemek

Bir damla sudan yaratılmış, çeşitli meziyetlerle donatılmış, sayısız nimetler sunulmuş insan yaratılış gayesini nasıl unutur?! ‎Havass-ı selime diye tabir edilen sağlıklı duyu organları; işitme, görme, koklama, tatma, dokunmanın yanı sıra bildiğimiz ve farkında bile olmadığımız sayısız nimetler lutfeden Rabbimize karşı şükretmek varken nasıl nankörlük edebiliriz?!

‎Bazen işitiyoruz ama dinlemiyoruz, bakıyoruz ama görmüyoruz. ‎Bu kanıya nereden vardınız diye sorarsanız size şöyle bir örnekle açıklayayım: ‎Dün bir cenaze törenine katılmak için camiye gittim. (Rabbim vefat eden tüm mü'min kardeşlerimize Rahmet eylesin) Gördüğüm manzara içler acısı. Caminin içinde öğle namazı kılınıyor ancak caminin dışında namazsız bekleyenler (Allah'u e'lem) içerdekilerden daha fazla. Musallada boylu boyunca uzanmış cenazeler var. Belli ki bekleyenler onları uğurlamak için, son vazifesini yapmak için gelenler. Lakin asıl vazifelerini unutmuş görünüyorlar. Onlara bakıp da ibret almıyorlar. Müezzin okuduğu ezanda: iman etmeyenleri imana, iman edenleri "Haydi Namaza, Haydi kurtuluşa" diye ibadete ve kurtuluşa davet ettiği halde dışarıda bekleşip duruyorlar. Sözüm onlara ve ezanı işittiği halde davete uyup namaz kılmayanlara, önlerinde bulunan cenazelere bakıp ibret almayanlara. Uğurlamaya geldiğiniz her kimse (anne, baba, evlat, kardeş, hısım, akraba, arkadaş vs.) farkındaysanız tatile gitmiyor. Kendisine tayin edilen ömrünü tamamlamış ebedi aleme gidiyor. Onlar artık isteseler de davete icabet edemezler. Şayet Allah ve Rasulünün rızasına uygun yaşamışlarsa ne mutlu onlara. Çünkü Rabbim onlara Fussilet Suresi 30, 31 ve 32. Ayetlerinde: “Rabbimiz Allah’tır” deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler: “Korkmayın, kederlenmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin! Biz, dünya hayatında da âhirette de sizin dostunuzuz. Orada, çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah’tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak, yine orada umduğunuz elde edeceksiniz.” buyurarak müjde de bulunuyor. Fakat Allah ve Rasulünün rızasına uygun yaşamamışsa onlar için de elem verici azabın olduğunu haber veriyor. Örneğin Mülk Suresi 6. Ayetinde "Rablerini inkâr edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri!" diye buyurulmuş ve başka sure ve ayetlerde de cehennem tasvirleri bildirilmiştir. (Bkz. Hakka Suresi: 25-36 ayetler).

Kurtuluş davetine kulak verip davete icabet etmeyenler unutmayın ki ölüm bir nefes uzağınızda. Vade yetip ömür kemale erince nasip olursa o girmediğiniz camiye getirilerek şairin dediği gibi "taht misali o musalla taşına" boylu boyunca uzanacaksınız. Ve sonrasında kabir denen kara yere konacaksınız. İste o gün "keşke" diye pişmanlık beyan edenlerden olmak istemiyorsanız yaşarken kurtuluş çağrısına kulak verin, göçüp gidenlere ibret nazarıyla bakın. Bakın Yüce Allah: "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes, yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun, çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır." buyuruyor. Haşr Suresi: 18.Ayet

YOLCU

Yollarımız uzun mu kısa mı bilmem,

Bir garip yolcuyuz geldik, gidiyoruz.

İstersen acele git, ister yavaşla!

Her an bekleyen ecele gidiyoruz.

Uyardı kitabında Allah bizleri,

Hazırlık yap, unutma! sen ahireti.

Gelenler birer birer göçüp gittiler.

Bak! İbret al, hazırla! sen de heybeni.

Öyle bir yolculuk ki her an imtihan.

Yolculuk boyunca, ayrılma hak yoldan!

Kulluk için yarattı, seni Yaratan.

İman ile kulluk et, sınavı kazan.

Yolumuzun sonunda iki mekan var.

Mü'minler için hazır, cennet yurdu var.

İnançsızlar için de, narı cehim var.

İsteseler de ordan hiç çıkamazlar.

Muhibbi Rasûl sen de, Hakk'tan ayrılma!

Hakkı öğren ve yaşa, kaybeden olma!

Dünya fanidir, bunu sakın unutma!

Hesap günü gelince sen pişman olma!

Not: "narı cehim" cehennem ateşi anlamındadır.

(Gül Sevdası Şiir kitabımdan)

Allah'ım! Bizi ve evlatlarımızı yolun sonunda "Rabbin senden razı, Sen Rabbin'den razı gir cennetime" buyurduğun mekanı Cennet, makamı Firdevs, komşusu Hazreti Muhammed (sav) olan salih, muttakî kullarından eyle. Âmin.

Dr. Resul Coşkun

T. C. Kültür Bakanlığı Halk Şairi