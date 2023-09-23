Ahmet Karagöz ve kadrosu, SP Talas ilçe yönetimini devraldı

Saadet Partisi Kayseri Talas İlçesi 8’nci Olağan Kongresi, Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreye Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Saadet Partisi İl Başkanı Baki Coşkun, delegeler, gençlik ve kadın kolları katıldı. Tek aday ve kadroyla girilen seçimlerde Ahmet Karagöz ve kadrosu, Harun Toprak’tan yönetimi devraldı.

Kongrede; hükümetin ekonomik politikalarına eleştirilerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, “Bir polis memurunun aldığı 30-35 bin liradır. 19, 20 bin lirası zaten kiraya gidiyor. Aydatlar, mutfak masrafları, çocuğunun eğitim giderlerini de kattığınızda, asgari olarak ne kadar alacak ki bu insanlar rahatça yaşayabilsinler? En az 50 bin lira kazanacak ki bu insan rahatça yaşayabilsin. Ekonomik olarak insanlar bu haldeyse toplum uçuruma gider” dedi.

‘AK PARTİ’YE DERS VERMEK MECBURİYETİNDEYİZ’

Genel seçimleri geride bıraktıklarını ve yerel seçimler için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Aydın, “Biz bir seçimi geride bıraktık. Bu kadar üzerimizde operasyon olmasına rağmen Saadet Partisi meclise güçlü olarak girdi. Muhalefet cephesinin seçimden sonra aldığı en sevindirici haber, Saadet Partisi’nin meclise güçlü olarak girmesidir. 1 Ekimden itibaren de farkımızı göstereceğiz. Bununla birlikte önümüzde şimdi yerel seçimler var, AK Parti’ye bir ders vermek mecburiyetindeyiz. Saadet Partisi olarak bütün seçim bölgelerinde kendi adaylarımızla seçime girme gayreti içerisinde olacağız ancak ittifak ile de devam edilebilir. Her ilçenin, beldenin durumuna göre ittifak yapmaktan da asla geri durmayacağız” şeklinde konuştu.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun; önceki dönemlerde görev yapan Samet Yücel ve Harun Toprak’a teşekkür ederken yeni ilçe başkanı Ahmet Karagöz ve kadrosuna başarılar diledi. Saadet Partisi’nin 50 yıllık siyasi geçmişe sahip olduğunu söyleyen Başkan Coşkun, “Saadet Partisi’nde siyaset yapmak zordur. Yarım asrı devirmiş bir siyasi hareketiz. 50 yıl önce başlanan harekete aynı şekilde, aynı istikamette devam etmek hakikaten zor olsa gerek. Bu doğru yoldan ayrılmamak adına oy kaygısı gütmeden çalışmalarımıza bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz” dedi.

‘ŞEHİR PLANLAMASINI SİL BAŞTAN YAPACAĞIZ’

Mevcut hükümetin kentsel dönüşüm projelerine eleştirilerde bulunan Başkan Coşkun, “Mimariler, insanlarımızın yaşam şeklini belirler. Bugün maalesef beton yığınına dönmüş şehirlerle karşı karşıyayız. Arkadaşlar 20 yıl önce başa geldiklerinde ‘sanayi şehirleri kuracağız’ dediler. Kurdukları şehirler maalesef beton şehirler oldu. Bugün en ufak bir depremde hepimiz sarsılıyoruz, binalardan müstakil evlere, gecekondulara taşınmaya çalışıyoruz. Yatay mimari yerine dikey mimariyi o kadar önemsediler ki Talas 20 yıl önce yatay mimariye sahipken bugün 14-15 katlı binalarla karşı karşıyadır. Dolayısıyla bizler millî görüş belediyeciliğiyle yeniden Kayserimizi tanıştırarak bu şehir planlamasını sil baştan yeniden yapacağız” ifadelerini kullandı.

Yeni yönetim ve kadroyla birlikte Talas’ın mahallelerini ve sokaklarını tek tek gezeceklerini söyleyen Saadet Partisi Talas İlçe Başkanı Ahmet Karagöz, “Yakın zamanda bir seçim atlattık ve çok şükür birbirinden kıymetli 10 vekilimizi meclise gönderdik. 10 vekilimiz var ancak 81 ilde vekil çıkarmışçasına tüm Türkiye’yi il ve ilçeler dahil olmak üzere gezip, vekilliğin nasıl yapıldığını somut olarak gösteriyorlar. Bizler de Talas ilçe teşkilatı olarak; genel merkezimizin ve vekillerimizin göstermiş olduğu aynı gayretle ilçemizi mahallelerce, sokaklarca gezip dertlerine çözüm bulmada gayret göstereceğiz” dedi.