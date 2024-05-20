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- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet helikopter kazasında hayatını kaybetti
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet helikopter kazasında hayatını kaybetti
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet helikopter kazasında hayatını kaybetti
Dün öğle saatlerinde Reisi'nin helikopterinin yoğun sis nedeniyle sert iniş yaptığı ve ekiplerin helikoptere ulaşmaya çalıştığı duyurulmuştu. Bu sabah 07.00'de İranlı yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamaya göre İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin yerinin bulunduğunu duyurdu.
AKINCI İHA, ISI KAYNAĞI TESPİT ETTİ
Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı.
AKINCI BULDU, ENKAZA ULAŞILDI
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin yerinin bulunduğunu duyurdu.IRNA, Akıncı'nın enkazın yerini tespit ederek İranlı yetkililere bildirdiğini belirtti. Söz konusu haberde, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin yeri bulundu. Arama kurtarma timleri kazanın meydana geldiği yere yaklaştılar." ifadelerine yer verildi.
'ENKAZDA YAŞAM BELİRTİSİ YOK"
İran Kızılayı Başkanı düşen helikopterin enkazına doğru ilerlediklerini ve durumun iyi görünmediğini bildirdi.
REİSİ VE DIŞİŞLERİ BAKANI ÖLDÜ
İran Kızılayı, Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopterin enkazına ulaştı. İranlı yetkililer ise Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı'nın kazada hayatını kaybettiğini duyurdu.
HAMANEY'DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI
İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İranlılardan endişeye kapılmamalarını istedi.
Hamaney, televizyondan yayınlanan konuşmasında devletin işleyişinde aksaklık yaşanmacağını belirtti.