KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de, Dünya Şehit Çocukları Gününde çocuklar, Filistinli çocuklar için yürüdü.

Program, Ahi Evran Külliyesi önünde başladı. Programa katılan çocuklar, ellerinde Türk bayrakları ve Filistin bayrağı taşıdı. İsrail-Filistin savaşının yer aldığı görselleri taşıyan çocuklar, ‘Şehitler Ölmez, Kahrolsun İsrail’ şeklinde slogan attı. Cacabey Meydanına kadar gerçekleşen yürüyüş sonunda Kuzey Irak Hakurk Bölgesinde ‘Pençe’ harekatında Hakkari Dağ Komando Tugayına bağlı birlikte şehit olan askerler için de gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.

Dua sonrası Filistin’de hayatını kaybeden çocuklar için yardım çağrısında bulunuldu.