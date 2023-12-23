Sınava geç kalan öğrencinin imdadına polis yetişti
Niğde'de Açıköğretim Kurumları sınavına girecek olan bir öğrenci, kimliğini evde unutunca devreye Altunhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri girdi.
- 23.12.2023 14:59
- Güncelleme: 23.12.2023 14:59
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Niğde’de Açıköğretim Kurumları sınavına girecek olan bir öğrenci, kimliğini evde unutunca devreye Altunhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri girdi.
Altunhisar İmam Hatip Ortaokulu’nda yapılan Açık Öğretim Kurumları 1. Dönem Sınavları 1. Oturumu sınavına kimliğini unutarak gelen öğrencinin imdadına polis ekipleri yetişti. Altunhisar İlçesine bağlı Karakapı Beldesinde ikamet eden öğrencinin sınava girebilmesi için ekipler, öğrenciyi İlçe Nüfus Müdürlüğüne ekip aracı ile götürdü.
Öğrenci; nüfus kayıt örneği aldırılarak sınava 2 dakika kala yetiştirildi.
İHA
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