Ebru sanatçısı Öksüz, ilk kişisel sergisini tarihi medresede açtı

Hunat Hatun Medresesi’nde açılan sergide Klasik Ebru, Akkase Ebru ve Katı Sanatından örnekler yer alıyor. Tarihi mekandaki sergiye vatandaşları ilgisi bir hayli fazla. Ebru sanatı severler, eserleri tek tek incelerken, sanatçı Sema Balkaya Öksüz’den de bilgi aldı.

Ebru sanatıyla üniversite yıllarında ilgilenmeye başladığını anlatan Öksüz, Kayseri’de ilk sergisini açtığını söyledi. Daha önce İstanbul’da kendi atölyesi ve bazı özel yerlerde ders verdiğini belirten Öksüz, “Kayseri’ye geldikten sonra da birkaç sergiye katıldım. Bu da benim Kayseri’deki ilk kişisel sergim. Aynı zamanda bir atölyem var orada çocuklara ve yetişkinlere yönelik derslerimiz oluyor. Sergimiz 13 Kasım Pazar saat 18:00’a kadar devam edecek. Sergimizde klasik ebru örnekleri var, çiçekli ebrular, akkase ebrular, yazılı ebrular ve kağıt sanatından örnekler bulunuyor” dedi.

Sergideki eserlerin hepsinin oluşma sürecinin farklı olduğunu anlatan Öksüz, “Eserin ortaya çıkma süreci, boyutuna ve üzerinde çalışılacak şekle göre değişiyor. Mesela Kat’ı eserleri daha uzun bir süre istiyor. Önce renklerin belirlenmesi ona göre ebruların hazırlanması, kesilmesi, yapıştırılması, en azından birkaç hafta ya da ayı bulabiliyor. Akkase ebruları da yine aynı şekilde birkaç ay sürüyor’ diye konuştu.