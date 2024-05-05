Türkiye'nin ticaret yasağı İsrail'i sarsacak
Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail'de ise Türkiye'nin hamlesinin yankıları devam ediyor. Ankara'nın ticareti durdurmasını mercek altına alan İsrail basınından itiraf gibi bir analiz geldi. Calcalist, Tel Aviv yönetiminin böyle bir adım beklemediğini ve kararın 'tamamen sürpriz' olduğunu yazdı. 'Türk boykotu tüketicileri birkaç gün içinde etkileyecek' diyen İsrailli gazete en çok etkilenecek sektörleri de açıkladı. Hamas lideri Haniye'den ise dikkat çeken bir ateşkes açıklaması geldi.
Haniye: Hamas kapsamlı bir ateşkese ulaşma konusunda istekli
Hamas lideri İsmail Haniye, grubun İsrail'in “saldırganlığını” sona erdirecek, İsrail'in Gazze'den çekilmesini garanti altına alacak ve ciddi bir esir takası anlaşması imzalayacak kapsamlı bir ateşkese ulaşma konusunda istekli olduğunu söyledi.
Al Jazeera'da yer alan habere göre, Haniye, yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da "saldırının devam etmesi ve çatışma çemberinin genişlemesi, arabulucular ve çeşitli taraflar aracılığıyla yürütülen çabaları sabote etmekle" suçladı.