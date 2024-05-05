Türkiye'nin ticaret yasağı İsrail'i sarsacak

Haniye: Hamas kapsamlı bir ateşkese ulaşma konusunda istekli

Hamas lideri İsmail Haniye, grubun İsrail'in “saldırganlığını” sona erdirecek, İsrail'in Gazze'den çekilmesini garanti altına alacak ve ciddi bir esir takası anlaşması imzalayacak kapsamlı bir ateşkese ulaşma konusunda istekli olduğunu söyledi.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Haniye, yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da "saldırının devam etmesi ve çatışma çemberinin genişlemesi, arabulucular ve çeşitli taraflar aracılığıyla yürütülen çabaları sabote etmekle" suçladı.