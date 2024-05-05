CZN Burak taziye için Kayseri'ye geldi

Kayseri’den İstanbul’a sosyal medya fenomeni CZN Burak isimli Burak Özdemir için yürüyerek giden Yürüyen Adamlar isimli sosyal medya fenomeni Neşet Turan, açtığı canlı yayın sırasında aracın çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Özdemir daha önceden duyurarak Kayseri’ye geleceğini söylemişti. Bugün Kayseri’ye gelen Özdemir ailenin Kocasinan İlçesi Kayabaşı Mahallesindeki evinde taziye ziyaretinde bulunarak baba Hacı Turan, Anne Cemile Turan ve Kardeş Ahmet Turan ile yakından ilgilendi. Özdemir burada helva yaparak dağıtımını gerçekleştirdikten sonra yaptığı açıklamada, “Öncelikle tüm sevenlerinin, ailesinin, tüm Kayseri'nin ve herkesin başı sağ olsun. Gerçekten çok seveni var. Ben mesajlarla tanıdım. Rahmetli olduktan sonra belki de milyonlarca mesaj aldım. Allah mekanını cennet eylesin. Günahlarını affetsin. Kendisi gerçekten insanlar da, ailesinde, arkadaşların da ve tüm Kayseri'de çok güzel iz bırakmış. Onlar toplam 6 kardeşmiş. Ama rahmetli olduktan sonra 5 kardeş kalmışlar. Artık yine 6 kardeşler. Ben onların bir kardeşi sayılırım. 1988 doğumlu ve çokta gençmiş. Keşke böyle olmasaydı. O kaza yaşanmasaydı. Çok iyi insanlar. Ben tanıştım. Keşke daha erken tanışsaydım. Bu arkadaşımız sosyal medya üzerinde yayınlar yapıyor. Ben daha yeni takip ettim. Yeni gördüm. Şimdi bazen arkadaşımıza kötü yorumlar yazıyorlar. Şimdi bu arkadaşlarımızın, ailemizin yerinde olmadan ne hissettiğini bilemeyiz. Sonuçta bir kardeş kaybetti. Babası, bir evlat kaybetti. Bazen kötü yorumlar yazıldığını görüyorum. İnsanlardan tek ricam, lütfen kardeşlerimize kötü yorumlar yazmayalım. Kötü niyetle yapmadılar. Kendi düşüncelerinde bir konsept oluşturdular. Bu konsepti de yapmaya çalıştılar. Keşke böyle olmasaydı. Ama burada kimsenin bir suçu yok” ifadelerini kulandı.

Kardeş Ahmet Turan ise, “Biz yürüyüşe çıktığımızda Burak ağabey bizi bilmiyordu. Görmemiş. Videolardan bizi görmedi. Yani kaza olduktan sonra bizden haberi oldu. Levent ve Burak ağabey bizi aradı. O şekilde iletişime geçtik. Bugün de taziye için Burak ve Levent ağabey buraya geldi” diye konuştu.