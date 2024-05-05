Bu şehre tecritli bisiklet yolu şart!

Sağlıklı yaşama, ekolojik doğaya ve ekonomiye bunca katkısına ve yıllardır göstermelik turlar düzenlenmesine rağmen bu Türkiye'nin bisiklet sürmeye en elverişli kenti olan Kayseri'de, insanların en az senenin dokuz ayı kullanbilecekleri, sağlıklı ve güvenli 'tecritli bisiklet yolları' neden yapılmaz acaba?

Düzenli bisiklet sürmenin temel faydaları

- Denge ve Koordinasyonu Artırır

- Enerji ve Performansı Artırır

- Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

- Stresi Azaltır

- Akciğer Kapasitesini Artırır

- Kilo Kontrolü Sağlar

- Kas Gücü ve Esnekliğini Artırır

- Kalp Damar Sağlığına İyi Gelir

- Zaman Tasarrufu Sağlar

- En Ekonomik Ulaşım Aracıdır

- Vücudunuzun kas gücü ve esnekliği artar

Kilo Kontrolü ve Obezite

Bisiklete binmek, metabolizma hızınızı yükselttiği, kas oluşturduğu ve vücut yağını yaktığı için kilonuzu kontrol etmenin veya azaltmanın iyi bir yoludur. Kilo vermeye çalışıyorsanız, bisiklete binmek sağlıklı bir beslenme planıyla birleştirilmelidir. Bisiklet rahat bir egzersiz şeklidir ve zamanı ve yoğunluğu size uyacak şekilde çeşitlendirilebilir. Araştırmalar, egzersiz yoluyla haftada en az 8.400 kilojul (yaklaşık 2.000 kalori) yakmanız gerektiğini gösteriyor. Sabit bisiklet, saatte yaklaşık 1.200 kilojul (yaklaşık 300 kalori) yakar. Araştırmalar her gün yarım saatlik bir bisiklet yolculuğunun bir yılda yaklaşık beş kilogram yağ yakacağını gösteriyor. Kardiyo için en iyi spor araçlarından biridir. Bisiklet sürmek koşmak ve tempolu yürüyüşe oranla dizlere ve eklemlere çok daha az baskı yaptığı için spora yeni başlayanlar için uygundur. Ulaşım amacı ile birlikte kullanıldığında spor için zaman ayıramayanlar için mükemmel bir çözümdür.

Kardiyovasküler Hastalık ve Bisiklet

Kardiyovasküler hastalıklar inme, yüksek tansiyon ve kalp krizini içerir. Düzenli bisiklet sürmek kalbinizi, akciğerlerinizi ve dolaşımınızı uyarır ve iyileştirir, kardiyovasküler hastalık riskinizi azaltır. Bisiklete binmek kalp kaslarınızı güçlendirir, dinlenme nabzını düşürür ve kandaki yağ seviyelerini azaltır. Araştırmalar ayrıca işe bisikletle giden insanların araba kullananlara göre iki ila üç kat daha az kirliliğe maruz kaldıklarını ve bu nedenle akciğer fonksiyonlarının iyileştiğini gösteriyor. 20 ila 93 yaşları arasındaki 30.000 kişiyle 14 yıl boyunca yürütülen bir Danimarka araştırması, düzenli bisiklet sürmenin insanları kalp hastalığından koruduğunu buldu.

Diyabet ve Bisiklet

Tip 2 diyabet oranı artıyor ve ciddi bir halk sağlığı sorunu. Fiziksel aktivite eksikliğinin, insanların bu durumu geliştirmesinin ana nedeni olduğu düşünülmektedir. Finlandiya'da yapılan geniş çaplı bir araştırma, günde 30 dakikadan fazla bisiklet süren kişilerin diyabet geliştirme riskinin yüzde 40 daha düşük olduğunu buldu.

Kanser ve Bisiklet

Birçok araştırmacı, egzersiz ve kanser, özellikle kolon ve meme kanseri arasındaki ilişkiyi inceledi. Araştırmalar, bisiklete binerseniz bağırsak kanseri olasılığının azaldığını göstermiştir. Bazı kanıtlar, düzenli bisiklet sürmenin meme kanseri riskini azalttığını da göstermektedir.

Kemik Yaralanmaları, Artrit ve Bisiklet

Bisiklete binmek gücü, dengeyi ve koordinasyonu geliştirir. Ayrıca düşmeleri ve kırıkları önlemeye yardımcı olabilir. Bisiklete binmek, osteoartritiniz varsa ideal bir egzersiz şeklidir, çünkü eklemlere çok az baskı yapan düşük etkili bir egzersizdir. Bisiklete binmek çok yüksek kas gücü gerektirmediği ve kemiklere aşırı yük bindirmediği için bir çok rahatsızlığa rağmen sürdürülebilecek bir egzersiz yöntemidir.

Akıl Sağlığı ve Bisiklet

Depresyon, stres ve kaygı gibi ruh sağlığı sorunları, düzenli bisiklet sürmekle azaltılabilir. Bu, egzersizin kendisinin etkilerinden ve bisiklet sürmenin getirebileceği zevkten kaynaklanmaktadır. Ayrıca bisiklet sosyal bir ulaşım aracıdır. Bisiklet toplulukları ile düzenli sürüş etkinlikleri yapabilirsiniz ve yeni bir çevreye giriş yapmanızı sağlar. Ailecek yapabileceğiniz bir spordur.

Ekonomik ve Toplumsal Faydaları

Bisiklet en ekonomik ulaşım aracıdır. Pratiktir ve toplu taşıma araçları ile birlikte kullanılabilir. Şehirlerde güvenli bisiklet yolları oluşturulduğunda en güvenli ulaşım aracı olur. Yüksek nüfuslu ve trafik sorunu olan şehir merkezlerinde bir çok trafik akışı problemini çözer, az yer kapladığı için park sorununu ortadan kaldırır. Yüksek trafik yoğunluğu olan şehirlerde bisikletle ulaşımın otomobillere göre çok daha hızlı olduğu ortaya konmuştur.

Bisiklet doğaya en az zarar veren ulaşım aracıdır. Üretimi sebebi ile oluşan kayıplar dışında doğa ve çevre sağlığına negatif etkisi yok denecek kadar azdır. Hava kirliliği yaratmaz. Pedal destekli elektrikli bisikletler dahil olmak üzere enerji dönüşümü ve tasarrufu için bir numaralı ulaşım aracıdır. Bisiklet üretiminde kullanılan malzemelerin %90'ından fazlası geri dönüştürülebilir maddelerden oluşur.